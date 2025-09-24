Endesa sufre el 'golpe' de la retribución a las redes eléctricas con la pérdida de respaldo entre las casas de análisis

Endesa empieza a pagar el precio de la propuesta de retribución de las redes eléctricas españolas. Los analistas califican de “decepcionante” el borrador presentado por la CNMC a principios de julio, y las recomendaciones sobre la compañía se están ajustando a la baja.

El motivo principal es que la CNMC ha propuesto aumentar la tasa de retribución del 5,58% al 6,46%, muy por debajo del 7,5% reclamado por el sector. Además de introducir una metodología para los pagos que no ha gustado a las distribuidoras.

A esto se suma que Endesa es la eléctrica española más expuesta al negocio de distribución nacional, a diferencia de Iberdrola, que cuenta con una mayor diversificación internacional en Estados Unidos y Reino Unido.

La última firma de análisis en ajustar su recomendación sobre Endesa ha sido Kepler Cheuvreux, que rebajó este martes la calificación de “mantener” a “vender”, citando riesgos regulatorios, crecimiento limitado y sensibilidades políticas.

“Los borradores de propuestas de remuneración emitidos por la CNMC han sido decepcionantes”, alertan desde Kepler.

En su Capital Markets Day de noviembre de 2024, cuando presentó su estrategia, Endesa asumió una rentabilidad del 7,5% para el período 2026-2031, junto con planes de inversión un 45% superiores al ciclo trienal anterior.

Sin embargo, la CNMC propuso posteriormente un rendimiento del 6,5% sin incentivos para inversiones anticipadas, lo que para Kepler podría redefinir las prioridades de inversión de la compañía.

Los analistas prevén que, en este contexto, Endesa podría congelar sus planes de capital y redirigir el foco hacia mayores distribuciones a los accionistas, aunque advierten que esta combinación podría generar "una reacción política".

Otra firma que también ha revisado en septiembre su mirada sobre Endesa a raíz de la tasa propuesta por la CNMC ha sido Bernstein. La compañía rebajó su calificación de “sobreponderar” a “mantener”, señalando que los catalizadores clave para la inversión en redes empiezan a agotarse.

La firma de inversión también ha calificado la propuesta de Competencia de "decepcionante", lo que, según advierten sus expertos, pone en duda la capacidad de la compañía para aumentar el gasto de capital y los retornos.

"Ahora vemos una mayor incertidumbre respecto a la capacidad de la compañía para aumentar el capex (gastos de capital) en redes y el impulso adicional de 2.000-3.000 millones de euros en activos regulados para 2027", afirmó Bernstein.

A estas revisiones se suma RBC, que en julio rebajó la calificación de Endesa de “rendimiento superior” a “rendimiento del sector”, tras un año en el que Endesa se situó entre las compañías europeas de servicios públicos con mejor desempeño.

Entre los factores que pesan a la baja, destacan también la tasa de retribución de la CNMC inferior a la esperada, además de las incertidumbres sobre el cierre de centrales nucleares.

Hoy, de los 23 analistas que siguen la evolución de Endesa, siete recomiendan vender sus acciones, nueve aconsejan mantenerlas y otros siete se decantan por comprar.

Una tendencia que ha empeorado desde junio -antes de que se conociese la propuesta del regulador-, cuando sólo cinco recomendaban vender, diez mantener y nueve comprar. Con todo, en lo que va de 2025 el precio de las acciones de Endesa ha aumentado un 25%.

Advertencia de Endesa

La retribución de las redes es una cuestión prioritaria para Endesa. De hecho, este mismo lunes, José Bogas, consejero delegado del grupo, dio un ultimátum a la CNMC para que revise su propuesta.

Bogas recordó que en el plan estratégico 2025-2027, presentado en noviembre, Endesa elevó en 1.200 millones de euros sus inversiones previstas en redes respecto a la hoja de ruta anterior (2024-2026), hasta los 4.000 millones.

Sin embargo, subrayó que con el borrador de metodologías presentado por la CNMC, la compañía “no va a ser capaz de replicar ese plan”.

En aquella hoja de ruta, la energética había reorientado su estrategia: ralentizó la apuesta por renovables para priorizar la modernización y ampliación de las redes, en una decisión histórica tomada en pleno debate regulatorio sobre la retribución de las infraestructuras eléctricas y de gas y mucho antes de conocerse la propuesta actual.

Enel (y en paralelo la matriz Endesa) presentarán su nuevo plan estratégico a finales del primer trimestre de 2026.

A la espera de que el Gobierno remita su informe a la CNMC sobre la propuesta y de que el regulador apruebe una retribución definitiva, la energética todavía cuenta con margen para negociar y definir las condiciones regulatorias finales que regirán las redes en España.