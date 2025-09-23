Sonnedix adquiere una cartera de cinco proyectos renovables en Italia y supera los 800 MW en el país

Sonnedix ha adquirido una cartera de cinco proyectos renovables en Italia que suman una potencia instalada de 226 megavatios (MW) a Capital Dynamics.

Eleva su capacidad operativa en el país transalpino a más de 800 MW, informó la compañía.

En concreto, cuatro de los nuevos activos adquiridos en Sicilia y Lacio ya están en funcionamiento y, con alrededor de 500 MW en construcción, Sonnedix prevé alcanzar un gigavatio (GW) de capacidad operativa en el país para finales de año.

Asimismo, el productor global de energía renovable espera que su cartera de proyectos en desarrollo de 1,1 GW duplique su capacidad hasta alcanzar los dos GW en tres años.

Además, la empresa ha iniciado la construcción de su primer proyecto de sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) en Italia, una planta de 18 MW/4H ubicada en Sicilia.

El proyecto se ubicará junto a una planta fotovoltaica de 70 MW actualmente en construcción.

El director ejecutivo de Sonnedix, Axel Thiemann, señaló que estas últimas adquisiciones demuestran el compromiso a largo plazo del grupo de "suministrar energía limpia, asequible y fiable a los clientes".

"De cara al futuro, nos centramos en seguir transformando nuestra cartera de proyectos, en particular explorando oportunidades en el almacenamiento de baterías y la hibridación", dijo.