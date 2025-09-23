Iberdrola y Endesa lanzan un ultimátum a la CNMC con más de 5.000 millones de inversiones en redes en juego

Iberdrola y Endesa, los dos mayores distribuidores eléctricos de España, lanzan un ultimátum a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un momento clave para definir el sistema de retribución de las inversiones en redes en el país.

En pleno proceso de audiencia pública sobre la nueva propuesta para la tasa de retribución financiera (6,46%) y la metodología que regula los pagos para la distribución eléctrica, las compañías han sacado su arma: condicionar las inversiones en redes en España. Sobre la mesa, más de 5.000 millones de euros podrían estar ya en juego.

La cúpula del grupo que preside Ignacio Galán lleva semanas reuniéndose con analistas para orientar sus previsiones en base a los principales ejes de su nueva hoja de ruta, que se presentará este miércoles 24 de septiembre al mercado.

Los informes emitidos por las casas de análisis dibujan una inversión global en redes eléctricas que rondará los 55.000 millones de euros entre 2026-2031, un 63% más que en el plan anterior.

El reparto geográfico del capital previsto lanza un mensaje a la CNMC y al Gobierno: España pierde peso para Iberdrola. Los analistas apuntan a una caída de la cuota del 13% al 8%, con un esfuerzo apenas un 10% superior al del periodo anterior.

El contraste con Reino Unido y Estados Unidos -donde Iberdrola ha reconocido públicamente la solidez regulatoria para el negocio de redes- es evidente.

El gigante eléctrico prevé aumentar su esfuerzo inversor en un 223% en Reino Unido y un 64% en EEUU. Acapararían una cuota de la inversión en redes del 39% y del 37%, respectivamente.

Comparativa con otros países España es uno de los países con menor tasa de retribución financiera de las inversiones en redes, situada en el 5,58% (la propuesta actual de la CNMC es del 6,4%). Contrasta con el 7,3% de Finlandia y Austria, el 7,4% de Alemania, el 7,5% del Reino Unido, el 8,7% de Italia o el 8,8% de Irlanda.

No es un movimiento inesperado. Ignacio Galán ya advirtió en la presentación de los resultados semestrales de Iberdrola, poco después de conocerse la nueva propuesta de la CNMC, que “las señales son claramente negativas” para invertir en la red de distribución en España.

Con todo, la retribución de las redes aún está en fase de audiencia pública y debe alinearse con las necesidades del plan de infraestructuras aprobado este mes por el Gobierno.

Según Bank of America, si la regulación española mejora de forma significativa cuando se publiquen las propuestas finales a finales de 2025, Iberdrola "podría duplicar su capex en el país". En la práctica, eso supondría destinar unos 4.000 millones adicionales si las condiciones cambian.

El mensaje de Iberdrola no ha llegado sólo. También José Bogas, consejero delegado de Endesa, advirtió este lunes sobre las inversiones en riesgo si la CNMC no mejora su propuesta.

La advertencia fue contundente: con la actual tasa de retribución financiera y la metodología planteada por el regulador, será imposible cumplir el plan inversor hasta 2027.

Bogas recordó que en el plan estratégico 2025-2027, presentado en noviembre, Endesa elevó en 1.200 millones de euros sus inversiones previstas en redes respecto a la hoja de ruta anterior (2024-2026), hasta los 4.000 millones.

Sin embargo, subrayó que con el borrador de metodologías presentado por la CNMC, la compañía “no va a ser capaz de replicar ese plan”.

En aquel plan, la energética ya había reorientado su estrategia: ralentizó la apuesta por renovables para priorizar la modernización y ampliación de las redes, en una decisión histórica tomada en pleno debate regulatorio sobre la retribución de las infraestructuras eléctricas y de gas y mucho antes de conocerse la propuesta actual.

De cara al futuro, Enel (y en paralelo la matriz Endesa) presentarán su nuevo plan estratégico a finales del primer trimestre de 2026.

La energética dispone de margen para negociar y conocer cuáles serán las condiciones regulatorias definitivas sobre las redes en España.

El plan del Gobierno

La patronal eléctrica que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP -Aelec- ha valorado positivamente el nuevo plan para redes eléctricas del Gobierno para 2030, presentado hace dos semanas.

Y ahora que la CNMC tiene la última palabra sobre el futuro modelo de retribución de las redes eléctricas, la patronal eléctrica confía en que "lo adapte a la nueva planificación aprobada por el Gobierno".

“En el proceso de audiencia pública en el que nos encontramos, el Ministerio debe enviar un informe sobre la tasa de retribución financiera que oriente a la CNMC para adaptar el modelo a la nueva norma”, recordó la semana pasada Marta Castro, directora de Regulación de Aelec.

"La CNMC estaba abierta a introducir ajustes en el modelo tan disruptivo que ha propuesto y ahora, con esta audiencia pública y el informe del Gobierno pendiente, es el momento idóneo para que el modelo retributivo se alinee con las necesidades de inversión en redes”, añadió.