Iberdrola compra el 30% de su filial brasileña por 1.880 millones euros a Previ

Iberdrola ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de la participación accionarial de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) en Neoenergia. La operación contempla la compra del 30,29% que Previ posee en la filial brasileña, de modo que la eléctrica española pasaría a controlar aproximadamente el 84% del capital social.

El precio acordado, de 32,5 reales por acción, supondrá un desembolso de 11.950 millones de reales brasileños – aproximadamente, 1.880 millones de euros, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y se espera que se cierre en los próximos meses.

Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de 5 distribuidoras (en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia) y 18 líneas de transporte,

La compañía cuenta más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3.800 MW de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

Estrategia de crecimiento

Según ha destacado Iberdrola, Neoenergia se convirtió en 2024 en la empresa "que más fondos destinó a infraestructuras básicas en todo el país", gracias a inversiones por valor de más de 9.800 millones de reales (1.540 millones de euros), cuyo objetivo ha sido el de expandir, renovar, mantener y automatizar su red.

"En los próximos años, la compañía afronta unas perspectivas de fuerte crecimiento gracias al incremento esperado de las inversiones en redes reguladas con marcos regulatorios incentivadores", ha detallado.

Con esta operación, Iberdrola destaca que da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento basada en el negocio de redes eléctricas, en el que cuenta con 1,4 millones de kilómetros de líneas en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y España.