Se desata la locura para acceder a la red eléctrica: se abre la veda para más baterías, data centers y nuevas industrias en España

Se desata la locura para conseguir un punto de acceso y conexión de la demanda eléctrica en España. Las nuevas peticiones multiplican por 80 respecto a años anteriores, lo que implicaría construir dos redes eléctricas de un día para otro.

Las grandes distribuidoras, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y EDP, a petición de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) publican este 9 de septiembre el mapa de capacidad disponible para demanda firme en la red de distribución.

Un hecho clave para proyectos de centros de datos, industrias o almacenamiento, que hasta ahora no contaban con información pública sobre la capacidad disponible para acceso y conexión en distribución.

"Hay muchísimos interesados en participar, sobre todo tecnológicas, grandes consumidores, promotores de fotovoltaica para hibridar sus parques y puntos de recarga para vehículos eléctricos", señala a EL ESPAÑOL-Invertia Carmen Izquierdo, fundadora y CEO de nTeaser, marketplace de proyectos y activos de energía renovable.

"Y especialmente hay muchísimo potencial e interés en Aragón, aunque habrá que esperar a ver de esas peticiones son proyectos reales", añade.

La información sobre la capacidad disponible para demanda se da a conocer en las webs de las distribuidoras desde las 8 o 9 de la mañana.

Una vez que se sepa dónde hay puntos libres, comienza la batalla por hacerse con uno de ellos. Cada distribuidora irá atendiendo estas solicitudes en orden de entrada de solicitudes completas, según señala la CNMC.

Quiénes serán los ganadores

La carrera por conseguir un punto de acceso para demanda eléctrica no será tan sencilla como llegar el primero.

"Será clave ser ágiles en la solicitud (funciona con prelación temporal), pero también contar con un aval, conformidad de Industria a la garantía económica (si es una conexión de más de 36 kV), anteproyecto técnico y solicitud de acceso y conexión", señala en redes sociales Jorge González, Energy Director de Osprel sl.

"En realidad, no sólo va por orden de llegada, sino por ciertas características y puntuaciones de proyectos", continúa explicando a este diario por su parte Carmen Izquierdo.

"Los criterios de adjudicación también valoran la reducción de emisiones de CO2, el volumen de inversión y la rapidez en el inicio del consumo".

Los participantes tienen garantía económica y deberán presentar la documentación en un plazo de 1 mes. Las resoluciones se emitirán en un máximo de 6 meses, con el apoyo técnico de Red Eléctrica.

Según la Resolución de la CNMC, las instalaciones que deseen solicitar la capacidad disponible deberán aportar la información prevista en el anexo I de la Circular 1/2024 y las garantías económicas reguladas en el artículo 23.bis del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.

Dónde encontrar el mapa

Dependiendo de la zona donde se quiera instalar un nuevo gran consumo energético, hay que buscar la información en las propias distribuidoras y en sus páginas web. Por ejemplo, la distribuidora de Iberdrola, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., conocida simplemente como i-DE, publicará los mapas entre las 8 y 9 de la mañana en su página web.

Cuenta con aproximadamente el 33,6% de la distribución, con casi 11 millones de puntos de suministro en diez comunidades autónomas, siendo una de las principales operadoras del país.

La red de i-DE abarca comunidades como Castilla y León, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, La Rioja, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana.

En el caso de Endesa, su distribuidora es e-Distribución Redes Digitales, S.L., conocida comercialmente como e-Distribución. Gestiona alrededor del 32,6%, con más de 10 millones de puntos de suministro.

Opera en 27 provincias repartidas por 10 comunidades autónomas, incluyendo grandes áreas como Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias, Aragón, Extremadura, Castilla y León, Navarra, Comunidad Valenciana y Galicia.

La distribuidora de Naturgy es UFD Distribución Eléctrica, S.A., antes conocida como Unión Fenosa Distribución. Suma casi 4 millones de puntos de suministro en Galicia, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y zonas del norte de Andalucía.

E-Redes Distribución Eléctrica es la distribuidora de EDP, es el principal operador de distribución en Asturias. Y por último, Repsol Distribución, al comprar en 2018 Viesgo Distribución. Gestiona zonas de Galicia, zona de la montaña de Asturias, Cantabria, y parte de León, Palencia y Burgos.

Aragón, foco de las solicitudes

Aragón es la región con más solicitudes de puntos de conexión de demanda eléctrica principalmente por el auge de grandes proyectos industriales y tecnológicos, especialmente centros de datos, fábricas de baterías y plantas de hidrógeno, que requieren una gran capacidad eléctrica.

Gigantes tecnológicos como Amazon Web Services, Microsoft y Blackstone han anunciado inversiones multimillonarias para instalar centros de datos en Aragón, con demandas eléctricas muy superiores a otros usos industriales tradicionales.

La suma de proyectos supera los 2 GW de potencia solicitada solo para centros de datos. Amazon Web Services (AWS) abrió el camino que han seguido Microsoft, Blackstone (bajo el brazo de su filial tecnológica QTS Data Centers) o Box2Bit atraídos por la energía renovable, agua, terreno, talento y una ubicación estratégica.