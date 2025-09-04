Se multiplican los petroleros que participan en las 'flotas en la sombra' de Rusia, Irán y Corea del Norte pese a las sanciones

Se dispara el uso masivo de viejos petroleros que transportan crudo ruso encubierto para saltarse las sanciones de la Unión Europea y Reino Unido, lo que se conoce como 'la flota de la sombra' o flota paralela.

Lo dice el último estudio del Royal United Services Institute (RUSI), que señala que ya son cientos de buques que se dedican a esconder el origen del petróleo. Y con mucha facilidad por los débiles sistemas de registro de buques que existen en todo el mundo.

Y no sólo se dedican a vender hidrocarburo ruso bajo la bandera de jurisprudencia más permisiva con registros en estados como Gabón o Camerún, también con el comercio con Corea del Norte y la exportación de petróleo iraní.

"Sin una supervisión más estricta la carga recae sobre los Estados rectores de puertos y las patrullas navales, se fomenta el comercio ilícito y se genera riesgo de desastres ambientales", señala el think tank sobre defensa y seguridad más antiguo del mundo y el principal en el Reino Unido.

"Rusia, Irán y Corea del Norte recurren cada vez más a prácticas evasivas como ocultar la propiedad de los buques, desactivar los Sistemas Automáticos de Identificación (SIA), registrarse bajo estados de abanderamiento permisivos o enarbolar banderas falsas para evitar la detección y la aplicación de las leyes".

Seguimiento de la Flota Sombra de Rusia a través del mar Báltico poco profundo United24Media

Y reconoce que el punto álgido es este año 2025, donde los buques cambian de pabellón con frecuencia para evitar el control, aunque es una práctica que se lleva haciendo décadas.

"El reto de abordar la actividad de las flotas paralelas ha puesto en tela de juicio la eficacia del derecho marítimo internacional y su deficiente gobernanza", denuncia.

Ecosistema marítimo paralelo

El análisis se basa principalmente en la información obtenida a través del Grupo de Trabajo sobre Sanciones Marítimas de RUSI, que reúne expertos internacionales de los sectores de seguros, banca, derecho y datos marítimos.

"Los buques eliminados de un registro por incumplir sanciones a menudo pueden asegurar una nueva bandera en cuestión de días".

"Esto fue evidente en el caso de los petroleros Sovcomflot, propiedad del estado ruso, que fueron dados de baja por Liberia y rápidamente reabanderados por Gabón, cuyo registro es administrado por Intershipping Services LLC, una empresa privada con sede en los Emiratos Árabes Unidos".

Y si no lo ocultan los estados, lo hacen organizaciones privadas. Como el caso de Intershipping Services LLC, que fue sancionada tanto por el Reino Unido como por la UE en julio pasado por "realizar negocios en un sector de importancia estratégica para el Gobierno de Rusia" al facilitar las ventas de energía rusa. Tres meses después cambió de nombre y de bandera y se escabulló de la multa.

Viejo petrolero Invertia

Pero RUSI puntualiza que no es una anomalía que existan flotas paralelas, sino una consecuencia natural de las fallas estructurales en la gobernanza. Incluso, últimamente hay informes que avisan sobre aviones y buques de guerra rusos que escoltan petroleros sospechosos de participar en actividades de flotas paralelas.

Por eso, esta organización británica pide que "la aplicación de las sanciones marítimas se militarice". La facilidad con la que los buques pueden obtener banderas sin control, eludir la transparencia de la propiedad y eludir la normativa ha creado las condiciones para todo un ecosistema marítimo paralelo.

Pequeños avances

El año pasado, unos 700 buques fueron sometidos a sanciones. En particular, las sanciones estadounidenses de julio pasado a la flota paralela de Irán y a las redes de exportación de petróleo, en el marco del regreso de la estrategia de "máxima presión" estadounidense.

También gracias a la creciente presión de la UE y el Reino Unido para aplicar medidas coercitivas contra las exportaciones de petróleo ruso, se han puesto en marcha ciertas iniciativas nacionales y multilaterales.

Es el caso del grupo Nordic-Baltic 8++ (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia y el Reino Unido) ha avanzado en la conciencia cooperativa del dominio marítimo, compartiendo inteligencia sobre registros de seguros y el historial de abanderamiento y la actividad de los buques en zonas de alto riesgo.

Y ya ha obtenido sus primeros resultados. Hasta julio, el Reino Unido habría desafiado a 343 buques (equivalentes a 40 por mes) que transitaban por el Canal de la Mancha, centrándose en buques sospechosos de transportar petróleo ruso sancionado.

También la Operación Nordic Warden, lanzada por la Fuerza Expedicionaria Conjunta, y la Operación Baltic Sentry de la OTAN, han aumentado el escrutinio de las rutas de la flota sombra, particularmente aquellas vinculadas a las exportaciones de petróleo crudo ruso y el daño a la infraestructura submarina crítica.

RUSI concluye que la flota en la sombra ya no está en la sombra. "Se ha convertido en una amenaza sistémica y arraigada para la integridad del comercio mundial, la aplicación de sanciones y el estado del derecho marítimo internacional".