La fiebre por las baterías se desata en España: los proyectos en tramitación se disparan un 65% en 2025 y superan los 300

El mercado del almacenamiento energético en España vive un auténtico boom. En lo que va de 2025, los proyectos de baterías -tanto hibridadas (instaladas junto a plantas renovables) como stand alone (conectadas directamente a la red)- se han disparado un 65%.

Actualmente, los proyectos que han iniciado su tramitación administrativa suman 301 iniciativas, frente a las 183 registradas a finales de 2024, según los datos hasta septiembre que ORKA Energía, plataforma de inteligencia artificial que acompaña y optimiza cada fase del desarrollo de proyectos renovables, ha compartido con EL ESPAÑOL-Invertia.

La capacidad total que ha iniciado su tramitación alcanza ya los 5.210 megavatios (MW), 2.077 MW más que a cierre del año pasado (+66%). Este 2025, son los proyectos hibridados los que crecen con más fuerza: representan el 51% de la capacidad proyectada, frente al 48% de finales de 2024.

Del total en tramitación, 2.865 MW están pendientes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un paso necesario para evaluar cómo afectará el proyecto al entorno natural.

Unos 1.872 MW esperan la Autorización Administrativa Previa (AAP), que da luz verde a la viabilidad inicial del proyecto ante las autoridades, y 49 MW están pendientes de la Autorización Administrativa de Construcción (AAC), que permite iniciar las obras de instalación.

Además, 379 MW ya cuentan con la AAC aprobada, mientras que 45 MW tuvieron la AAP denegada y 48 MW la DIA denegada, lo que impide avanzar con esos proyectos tal y como están planteados.

Las plantas proyectadas tienen, de media, una potencia de 20 MW y una capacidad de almacenamiento de 2,8 horas, ligeramente superior a las 2,7 horas registradas a finales de 2024, según los datos de ORKA Energía.

Ranking de promotores Ranking promotores con proyectos de baterías. Invertia 1. Enel Green Power (Endesa) - 583 MW

2. Rolwind - 479 MW

3. Grenergy - 118 MW

4. Matrix Renewables - 305 MW

5. Iberdrola- 304 MW

6. Forestalia - 303 MW

7. Genia Bioenergy- 260 MW

8. Naturgy - 189 MW

9. RIC Energy - 150 MW

10. Benbros - 136 MW

Se trata de unas cifras que reflejan cómo España empieza a apostar con determinación por el almacenamiento energético a gran escala.

El reparto provincial dibuja un mapa interesante, Asturias lidera el mercado de las baterías con 924 MW, seguida de Cuenca (478 MW), Badajoz (464 MW), Valencia (413 MW), Huesca (317 MW), Girona (306 MW) y Teruel (304 MW).

Huesca se ha convertido en uno de los grandes ejemplos del boom del almacenamiento en España, según revelan las cifras de ORKA Energía.

En sólo ocho meses, la provincia ha pasado de contar con apenas 15 MW de potencia en tramitación en diciembre de 2024 a alcanzar los 317 MW actuales. Un salto que supone multiplicar por 21 la capacidad proyectada en muy poco tiempo y que coloca a la provincia aragonesa en el radar de esta nueva fiebre por las baterías

El fenómeno no es exclusivo de Huesca. Valencia también ha acelerado con fuerza, al pasar de 45 MW a finales de 2024 a un total de 413 MW en septiembre de este año, un incremento que refleja la creciente apuesta del territorio por el almacenamiento energético.

Girona sigue una trayectoria similar: en apenas unos meses ha multiplicado por seis su potencia en tramitación, pasando de 51 MW a 306 MW, lo que la sitúa entre las provincias con mayor crecimiento relativo en este segmento.

A estos casos se suma Cuenca, que también protagoniza un avance destacado. La provincia ha pasado de 156 MW a 478 MW en tramitación.

Cabe señalar que estos datos corresponden a proyectos que ya cuentan con Autorización de Acceso y Conexión (AyC) y que han iniciado su tramitación ambiental y administrativa. No obstante, según los registros de Red Eléctrica de España (REE), existen muchos más proyectos que disponen de esta autorización, pero que aún no han comenzado el proceso administrativo.