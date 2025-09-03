Energía barata, menos inflación, más construcción y la fábrica de Alcoa: claves del aumento de la actividad industrial en España

Sorpresa en el sector industrial español porque todo apunta a que comienza a despertar la demanda, después de años de caídas. "La actividad de las fábricas españolas se dispara en agosto a máximos no vistos desde octubre del año pasado", dicen S&P y Hamburg Commercial Bank.

La actividad manufacturera de la zona euro, aseguran, creció en agosto por primera vez desde mediados del 2022, gracias al aumento de la demanda interna y de la producción. El índice de gestores de compras (PMI) alcanzó en agosto su nivel más alto en más de tres años.

Y no sólo lo dice la agencia de rating estadounidense y la entidad financiera germana. También se ve en el consumo eléctrico en España.

Según el índice IRE de Red Eléctrica, que mide el consumo de electricidad de los clientes con potencia contratada superior a 450 kW, en julio el consumo eléctrico de la industria subió un 2% (corregido por laboralidad y temperatura), y acumula un +2,7% en los últimos 12 meses.

"En junio 2025, el consumo industrial aumentó un 5,1% interanual, y las previsiones apuntan a que este ritmo se mantendrá en los próximos años", señala en redes sociales Joaquín Coronado, experto energético y presidente de Build to Zero.

Electricidad y Alcoa

Sin embargo, no hay una explicación evidente del porqué de esa mejoría. Ni desde los grandes electrointensivos, ni del sector papelero, ni del de las cerámicas o de las gasintensivas.

"Desde el sector siderúrgico y acerero no hay grandes cambios, así que podría asociarse a la reactivación de la fábrica de aluminio de Alcoa en San Cibrao (Lugo) a mediados de julio", señalan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes de AEGE (Asociación de Empresas con gran consumo de energía).

Lo hicieron tras evaluar los daños por el apagón general del 28 de abril y asegurarse con el Gobierno de que se han tomado medidas para evitar que se repita.

Y todas las cubas estarán reactivadas a mediados del 2026. "La alta demanda eléctrica de esta planta puede hacer variar las estadísticas de todo el sector electrointensivo", apuntan.

"Otra de las razones podría ser la caída del precio eléctrico en 2025 respecto a años anteriores, junto con la aplicación retroactiva de la rebaja del 80% en los peajes eléctricos, que ha supuesto un alivio relevante para la industria", añaden desde AEGE.

Aun así, según el último Barómetro Energético de AEGE, a 31 de agosto de 2025, un consumidor electrointensivo en España paga una factura 2,6 veces más del coste de la energía en Francia y 1,5 veces del coste en Alemania, o lo que es lo mismo, un 165% más caro que en Francia, y un 46% más caro que en Alemania.

Más demanda

El PMI también señala que el repunte se vio respaldado por un aumento simultáneo y más rápido de la producción y de los nuevos pedidos. Sus ritmos de expansión fueron "notables" y los mejores desde octubre y mayo de 2024, respectivamente.

Y sobre todo ha sido gracias a una mejora de la demanda del mercado interno gracias a que las campañas de marketing también tuvieron un desempeño "positivo" y contribuyeron a generar ventas adicionales.

Una de las claves para entender esa mejoría de la demanda es que la inflación de la eurozona se redujo en mayo al 1,9% interanual, tres décimas menos que en abril y la menor tasa desde septiembre de 2024, gracias a la caída del precio de la energía. Aunque en julio y agosto ha repuntado ligeramente.

"En el sector de la cerámica no estamos mucho mejor que en años anteriores, aunque ciertamente hemos visto una ligera mejoría en el mercado interno", explica por su parte a este diario Alberto Echevarría, secretario general de ASCER (Asociación Española De Fabricantes De Azulejos Y Pavimentos Cerámicos).

"Si hasta ahora el 75% de nuestros productos eran para exportación y el 25% para mercado doméstico, ahora es el 72% y el 28% respectivamente".

"La causa de esta mejoría podría ser por cierto movimiento en la construcción de obra nueva, y vivienda de segunda mano, que se está reforzando con un crecimiento del 2%. Y es cierto que el año pasado también cerramos creciendo ligeramente".

Sin embargo, el aumento de la demanda eléctrica contrasta con una reducción del consumo de gas como indica el IGIC de Enagás con una reducción del 5% en el mes de julio.

"Las empresas gasintensivas no están notando ningún cambio en su actividad", explica también Verónica Rivière, presidenta ejecutiva en Gas Industrial.

El mayor descenso en el consumo de gas, con datos de julio, se ha dado en el sector Químico/Farmacéutico, con un -14%, y el sector Papel y el Textil solo ha experimentado un leve 1% positivo.

"Y desde ASPAPEL tampoco entendemos esos datos de PMI, no hay evidencias de que se esté produciendo ningún cambio significativo en el sector", concluyen desde la patronal papelera a este diario.