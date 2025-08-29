Cae el precio del crudo por la baja demanda mundial, pero se necesita más gas y se disparan las materias primas críticas

El mercado internacional del petróleo está dando señales de que algo no va bien en la economía global. Por el momento, se espera un superávit de unos 900.000 barriles diarios en los próximos 12 meses, lo que podría deprimir los precios del crudo Brent (el de referencia en Europa) en el entorno de los 63,50 dólares por barril en el segundo semestre de 2025.

Son los datos que maneja Bank of America (BofA) en su último Global Energy Weekly. "Hay un exceso de oferta de petróleo, y China ha absorbido más del 90% del excedente de este año. Una tendencia que podría continuar hasta 2026", asegura uno de los bancos más grandes del mundo.

La acumulación de reservas de petróleo en China se sitúan ahora cerca de un récord de 1.200 millones de barriles. "China está aprovechando la oportunidad para comprar petróleo ruso a precios reducidos en grandes volúmenes", señalan fuentes del sector petrolero a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Pese a que está haciendo lo mismo que India, y que el presidente de EEUU, Donald Trump, lo ha castigado con aranceles del 50%, (entraron en vigor este miércoles 27 de agosto), con China no se atreve".

Por otro lado, se da la paradoja de que en la mayoría de países consumidores son "extremadamente bajas". Se encuentran en el extremo inferior de los niveles mínimos de años previos.

Las previsiones recientes de la AIE (Agencia Internacional de la Energía) apuntan a un desequilibrio en el mercado petrolero de alrededor de 3 millones de barriles diarios hasta el próximo año, "lo que sugiere que los inventarios de petróleo podrían pronto tener problemas", aseguran los analistas de BofA.

"La OPEP+ está inmersa en una guerra de precios del petróleo larga y superficial", puntualizan. Las fuertes fluctuaciones negativas de precios pueden provocar el cierre de pozos en los países productores, ya que los precios caen por debajo de los costes de producción, mientras que los consumidores aprovechan para pagar el petróleo almacenado.

Más dependencia de EEUU

Y mientras baja el petróleo, se espera una subida del precio del gas. Los eventos geopolíticos y las tormentas tropicales podrían exponer los mercados mundiales del gas a un aumento repentino de los precios, continúa BofA.

"El crecimiento de la oferta y la demanda de gas en EEUU impulsarán los precios del Henry Hub hasta los 3,3 dólares/MMBTU en 2025 y subirán a 4 dólares/MMBTU en 2026".

"Y estimamos que Europa está por debajo del ritmo de inyección necesario para alcanzar el objetivo de almacenar hasta el 90%, a pesar de aumentar las plantas de llegada de GNL (gas natural licuado). La inestabilidad no ha terminado para el gas europeo, y lo que ha caído en estos meses enmascara el riesgo invernal del 25/26".

Sin embargo, según la consultora internacional ICIS (Independent Commodity Intelligence Services), "Alemania se ha consolidado como un centro neurálgico de GNL para Europa tras el fin del flujo de gasoductos rusos a través de Ucrania en enero de 2025."

"Si bien el país sigue dependiendo en gran medida del GNL spot estadounidense, los nuevos contratos a largo plazo a partir de 2026 ampliarán las fuentes de suministro".

Y además, en su análisis, asegura que "la gran capacidad de almacenamiento de Alemania proporciona una seguridad invernal crucial, junto con la eliminación de las tasas de almacenamiento, que está reforzando su papel como ruta de tránsito rentable para Europa Central y Oriental".

Materias primas críticas

El gas no es la única commodity que se espera que suba. Prácticamente todas las materias primas críticas empleadas en tecnologías para la transición energética también experimentan subidas.

Según las estimaciones de Bloomberg y de BofA, los grandes beneficiados de la transformación de los modelos energéticos mundiales son el platino, que se espera que su precio en 2026 suba un 62% más respecto a 2024.

Pronóstico de precios de materias primas de BofA Global Research BofA Global Research

Le sigue la plata, con un 57% de subida, desde los 28 dólares la onza hasta los 44 dólares. Después el aluminio podría subir un 18%, desde los 2.420 dólares la tonelada hasta los 2.875 dólares.

Y ya en menor medida, el cobre (un 11%), el níquel (un 7%) o el zinc (un 3,5%). El único material que se espera que baje de precio es el plomo, un 3% menos, desde los 2,071 dólares la tonelada hasta los 2,024 dólares.

Sin embargo, los mercados siguen siendo muy impredecibles. Las restricciones a las exportaciones y las incertidumbres geopolíticas seguirán elevando la volatilidad, con riesgos de disrupciones en las cadenas globales, concluyen.