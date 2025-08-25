Fortescue Group, el gigante minero de Australia, obtiene un préstamo de 1.700 millones de euros para sus proyectos 'verdes'

La empresa minera global Fortescue Metals Group obtuvo un préstamo a plazo sindicado de 14.200 millones de yuanes (unos 1.700 millones de euros) para sus iniciativas de energía “verde”.

En la financiación participaron importantes prestamistas chinos, australianos e internacionales. Este es el primer préstamo sindicado en yuanes de este tipo otorgado a una empresa australiana, un acuerdo histórico que refleja la profundidad de la relación de larga data de Fortescue con China, según el comunicado.

Los fondos se utilizarán para fines corporativos generales y para apoyar el ambicioso programa de descarbonización de Fortescue, incluidas asociaciones con proveedores chinos y líderes de la industria tecnológica.

“Esto no es solo una transacción financiera. Es una muestra de lo que se puede lograr cuando los socios comparten las mismas ambiciones", comentó Andrew Forrest, presidente ejecutivo de Fortescue.

"Mientras Estados Unidos reduce sus inversiones en lo que se convertirá en la industria más grande del mundo, China y Fortescue desarrollan las tecnologías ecológicas necesarias para liderar la revolución industrial ecológica global”.

Fortescue también recordó que es un importante proveedor de mineral de hierro a China y recibe ingresos por las ventas de mineral de hierro en yuanes.

"Los sectores de recursos y energía han constituido durante mucho tiempo la columna vertebral de los lazos económicos entre importantes socios comerciales como China y Australia", ha declarado Apple Paget, director financiero de Fortescue Group al Global Times.

Acuerdos con siderúrgicas

Según informó GMK Center, Fortescue, el cuarto mayor proveedor mundial de mineral de hierro, y Baowu Resources, filial de China Baowu Steel Group, la mayor siderúrgica del mundo, firmaron un memorando de cooperación en enero de este año para descarbonizar la industria siderúrgica mundial.

Esta colaboración contribuirá al desarrollo de tecnologías y cadenas de suministro ecológicas para productos de acero con bajas emisiones de carbono.

Durante una visita a China en julio, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, señaló que aproximadamente dos tercios del mineral de hierro que consume la industria siderúrgica china proviene de Australia.

Añadió que se proyecta que los ingresos comerciales de Australia por las exportaciones de mineral de hierro alcancen los 105.000 millones de dólares australianos (58.500 millones de euros) este año fiscal, según informó Reuters.

En declaraciones previas a una reunión entre mineras australianas y siderúrgicas chinas, Albanese afirmó que el acero verde podría contribuir a la expansión de la relación comercial que ya lleva décadas, según el informe.



Existen crecientes oportunidades de cooperación en diversos campos, desde materiales verdes y energías limpias hasta soluciones digitales que mejoran la eficiencia y reducen las emisiones, señaló Paget.

