La danesa Orsted se desploma en bolsa tras la paralización en EEUU de un proyecto eólico completado al 80%

Orsted, el mayor promotor del mundo de energía eólica marina, cae hasta un 19% en la bolsa de Copenhague, después de que la empresa anunciase un nuevo revés en Estados Unidos, donde las autoridades han ordenado la paralización de un proyecto eólico que la danesa considera completado al 80%.

La compañía ha explicado que, el pasado viernes, Revolution Wind, filial de Orsted y empresa conjunta al 50% con Skyborn Renewables de Global Infrastructure Partner, recibió la orden de detener sus actividades por parte la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM) del Departamento del Interior de Estados Unidos.

En este sentido, la danesa ha confirmado que Revolution Wind está cumpliendo esta orden y tomando las medidas necesarias para detener las actividades en alta mar, garantizando así la seguridad de los trabajadores y el medio ambiente.

Asimismo, ha recordado que el proyecto comenzó su construcción en alta mar tras recibir la aprobación federal final de la BOEM el año pasado, destacando que está completado en un 80%, con todas las cimentaciones en alta mar instaladas y 45 de los 65 aerogeneradores instalados.

Orsted ha subrayado que Revolution Wind cuenta con todos los permisos necesarios, tras haber obtenido todos las autorizaciones federales y estatales necesarias, incluyendo la carta de aprobación de su Plan de Construcción y Operaciones el 17 de noviembre de 2023, tras las revisiones iniciadas hace más de nueve años.

De este modo, la compañía está evaluando todas las opciones para resolver el asunto con celeridad, incluyendo la colaboración con las agencias pertinentes para cualquier aclaración o resolución necesaria, así como la resolución de posibles procedimientos legales, con el objetivo de continuar la construcción del proyecto.

A este respecto, Orsted está evaluando las posibles implicaciones financieras de la situación, considerando diversos escenarios, incluyendo procedimientos legales.

Incertidumbre regulatoria

"La orden de paralización de Revolution Wind enfatiza la creciente incertidumbre regulatoria para la eólica marina en EEUU", ha advertido la empresa.

A principios de agosto, Orsted anunció que no consideraba posible completar la desinversión parcial prevista de su proyecto eólico marino 'Sunrise Wind' en condiciones que proporcionen el fortalecimiento necesario de la estructura de capital de la compañía para respaldar su programa de inversión y plan de negocio.

Por otro lado, la empresa ha anunciado este lunes que tiene la intención de seguir adelante con la emisión de derechos de suscripción preferente por importe de 60.000 millones de coronas danesas (8.037 millones de euros), tal como había anunciado el pasado 11 de agosto.

De tal manera, Orsted ha designado a un sindicado de bancos, incluyendo a BNP Paribas, Danske Bank y JP Morgan como coordinadores conjuntos de la operación junto a Morgan Stanley International, mientras que BofA Securities Europe y Goldman Sachs International actuarán como 'joint bookrunners'.

La compañía danesa ha confirmado que celebrará el próximo 5 de septiembre una junta general extraordinaria para abordar el lanzamiento de esta ampliación de capital.