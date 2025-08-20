Endesa impulsa el uso de la inteligencia artificial a todas sus líneas de negocio

Endesa ha trasladado ya la aplicación de la inteligencia artificial (IA) a todas sus líneas de negocio, estando así presente desde las áreas de Generación, Distribución o Comercialización, a las de Fiscalidad, Recursos Humanos y Atención al Cliente.

La eléctrica aplica así la IA en todos sus negocios con el fin de mejorar la eficiencia, reforzar la seguridad, optimizar la atención al cliente y avanzar hacia un modelo energético "más inteligente y sostenible", informó la compañía.

De esta manera, el grupo destacó que esta apuesta estratégica "está mejorando la eficiencia operativa".

Y lo hace "reforzando la seguridad, optimizando la experiencia del cliente y potenciando el valor del trabajo humano".

Permite construir "una organización más inteligente, proactiva y orientada al cliente, preparada para liderar la transición energética desde la innovación".

Endesa impulsa esta transformación con una estrategia que pasa así por combinar soluciones de mercado con desarrollos propios, escalar los pilotos más prometedores y fomentar el uso ético y responsable de la IA a través de iniciativas como sinergIA.

Esta plataforma está diseñada para potenciar el conocimiento y la integración de la inteligencia artificial en el día a día de la empresa, promoviendo su uso eficiente, accesible y alineado con los valores de la compañía.

Aplicación de la IA

En concreto, en el área de Generación, Endesa fue pionera en el uso de IA desde 2017, aplicándola al mantenimiento predictivo, la detección de causas de pérdida de producción o el diagnóstico automático de imágenes.

Así, la IA generativa permite el acceso rápido a la información técnica mediante lenguaje natural, y es un punto clave para optimizar el trabajo integrando la información de sistemas como SAP.

Por su parte, en Distribución, la IA se utiliza por la eléctrica desde 2016 para detectar fraude eléctrico y monitorizar la red.

Proyectos como Resisto o Aerial Core combinan IA, drones y sensores para anticipar riesgos climáticos, mejorar la seguridad y reducir emisiones. Además, se aplica IA generativa para optimizar código y procesos técnicos.

En Comercialización, la IA generativa está transformando la relación con el cliente en este área del grupo y permitirá generar propuestas personalizadas en segundos, detectar emociones en tiempo real, simular escenarios de ahorro energético y entrenar a nuevos agentes con conversaciones hiperrealistas.

La inteligencia artificial también se ha integrado por Endesa en funciones clave como fiscalidad y recursos humanos, con asistentes virtuales que agilizan tareas, mejoran la experiencia del empleado y liberan tiempo para actividades de mayor valor.