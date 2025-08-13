Vestas gana 37 millones hasta junio, por debajo de las expectativas del mercado, pero mantiene previsiones

En el mismo periodo del año anterior, el fabricante danés de aerogeneradores perdió 226 millones. Más información:

El fabricante danés de aerogeneradores Vestas obtuvo un beneficio neto atribuido de 37 millones de euros en el primer semestre de 2025, frente a las pérdidas de 226 millones registradas en el mismo periodo del año anterior, informó la empresa, que ha confirmado sus previsiones para el conjunto del ejercicio.

La cifra de negocio del grupo escandinavo se situó a cierre del semestre en 7.213 millones de euros, lo que representa un crecimiento anual del 20,7%, incluyendo un impacto adverso de 207 millones relacionado con el tipo de cambio.

En concreto, los ingresos del negocio de soluciones eléctricas sumaron en la primera mitad del año un total de 5.345 millones de euros, un 21,4% más, mientras que la actividad de servicios facturó 1.868 millones, un 18,7% más.

El valor de la cartera de pedidos de aerogeneradores ascendía a 31.400 millones de euros a 30 de junio de 2025. Además, Vestas contaba con contratos de servicio con unos ingresos contractuales futuros previstos de 35.900 millones de euros.

Por lo tanto, el valor de la cartera combinada de pedidos de aerogeneradores y contratos de servicio se situó en 67.300 millones de euros, lo que supone un aumento de 4.300 millones de euros en comparación con el mismo período del año anterior.

Entre abril y junio, la compañía danesa obtuvo un beneficio neto atribuido de 32 millones de euros, frente a las pérdidas de 158 millones anotadas un año antes, mientras que la cifra de negocio sumó 3.745 millones de euros, un 13,6% más, incluyendo un impacto adverso por tipo de cambio de 147 millones.

"Tuvimos un buen impulso de pedidos en EMEA, pero la incertidumbre política afectó a los mercados clave, y Vestas continuó trabajando con clientes, socios y gobiernos para abordar los desafíos del mercado y contribuir a la construcción de sistemas energéticos asequibles, seguros y sostenibles", indicó el presidente y consejero delegado de la danesa, Henrik Andersen.

De cara al conjunto del ejercicio, Vestas continúa esperando que los ingresos se sitúen entre 18.000 y 20.000 millones de euros, así como alcanzar un margen EBIT antes de extraordinarios del 4% al 7%, mientras que anticipa que las inversiones totales ronden los 1.200 millones de euros en 2025.

Nuevo jefe de tecnología

Por otro lado, la compañía Vestas ha anunciado el nombramiento de Felix Henseler como director de Tecnología y Operaciones (CTOO) a partir del próximo 1 de septiembre, cuando sucederá en el puesto a Anders Nielsen, quien desempeñó esta responsabilidad durante seis años.

Felix Henseler se desempeñó recientemente como consejero delegado de ZF Wind Power y se incorporará a Vestas de inmediato. Como CTOO, Henseler se centrará plenamente en el aumento de la producción, tanto terrestre como marina, y en el fortalecimiento de la oferta de Vestas en soluciones de energía eólica y la madurez del sector.

Para garantizar una transición fluida, Anders Nielsen continuará como asesor de Felix Henseler y Vestas hasta finales de 2025.

"La industria energética se ve afectada por los cambios geopolíticos que estamos presenciando a nivel mundial, y nuestra capacidad para ser aún más eficientes, competitivos y escalables será decisiva para garantizar una energía asequible, segura y sostenible en todo el mundo", declaró Felix Henseler.