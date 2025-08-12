La eléctrica francesa EDF aplaza la reanudación de la central nuclear de Gravelines por una plaga de medusas

La estatal Electricité de France (EDF) ha aplazado la reanudación de las operaciones de los reactores de Gravelines 3 y 4 a este domingo y este viernes, respectivamente, después de que se suspendieran a causa de una plaga de medusas que está atascando sus sistemas de refrigeración.

Según ha explicado la energética, ha decidido prorrogar en dos días la puesta en marcha de ambos reactores ante la alta concentración de dichos animales en la costa del mar del Norte.

Esta circunstancia se suma a las dificultades que están teniendo otras centrales nucleares galas, como la de Bugey 3, en el sureste del país.

Esta última deberá reducir este miércoles en 500 MW su potencia ante la elevada temperatura de las aguas del Ródano, río del que se surten sus sistemas de enfriamiento.

También se han pospuesto al jueves las alertas por aguas excesivamente cálidas para la central de Saint Alban, situada río abajo respecto de Bugey, y la de Golfech, a orillas del Garona (sur de Francia), aunque aún no se han impuesto restricciones que afecten a su funcionamiento.