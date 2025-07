Las importaciones de petróleo, carbón y gas a la UE sumaron 315.000 millones de euros en 2024: sólo el 21% son de EEUU

El compromiso de Bruselas con Donald Trump de importar productos energéticos por valor de 750.000 millones desde EEUU hace cuestionarse cuál es el papel de los más de 50 países declarados como productores de crudo con los que Europa puede llegar a acuerdos de compra.

La zona de Oriente Medio (con Arabia Saudí, Emiratos, Irak, Irán, Kuwait, Omán, Catar o Siria, entre otros) es la que lidera actualmente el ranking, según el último informe de CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos).

Copan el 29,5% del total del petróleo que sale al mercado, seguidos muy de cerca por América del Norte (EEUU, Canadá y México) con un 27,5%. Es un mapamundi muy parecido al del gas natural, aunque en este caso el listado lo lidera EEUU, seguido de Rusia, Irán, China y Catar.

Los países europeos (tanto de la UE como extracomunitarios) demandan el 18,4% del total del petróleo mundial, muy por detrás de Asia-Pacífico (37,5%) y América del Norte (25,8%).

Y en el caso del gas, la UE representa alrededor del 7,9% de la demanda global de gas natural (332 bcm de 4,200 bcm en 2024), según la AIE (Agencia Internacional de la Energía).

Consumo de gas

El consumo de gas en la eurozona es inferior al que se registraba antes de la crisis energética, como reflejo del proceso de reducción de consumo forzado por los altos precios, la diversificación de fuentes y la transición energética.

Y si se observa el mercado del carbón, la UE representó en 2024 alrededor del 3,5% de la demanda global (306 millones de toneladas frente a 8.770 millones de toneladas). Esta cifra ha ido descendiendo año tras año, tanto en términos absolutos como relativos.

Con estas cifras, no es de extrañar que los críticos hayan cuestionado la promesa de la Comisión Europea de comprar productos energéticos estadounidenses por valor de 750.000 millones de dólares en tres años, como parte de un acuerdo comercial tentativo alcanzado el domingo pasado.

La demanda de gas en Europa está disminuyendo, al igual que el carbón, y la del petróleo también ha mostrado una clara tendencia descendente en los últimos años, acelerada por la electrificación del transporte, los nuevos usos en la industria y los efectos de la crisis energética.

La UE gastó 215.000 millones de euros en importaciones de GNL entre 2022 y 2024, de los cuales 100.000 millones procedieron de Estados Unidos IEEFA

Según el centro de estudios norteamericano IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis), el mercado del gas es inherentemente volátil, y el GNL es un combustible caro. La UE pagó unos 225.000 millones de euros por importaciones de GNL en los últimos tres años, incluidos los 100.000 millones de euros por GNL estadounidense.

Esta elevada cantidad se debe en parte a que el GNL estadounidense es más caro para los compradores de la UE que el GNL de cualquier otro proveedor.

Los 28 miembros de la UE importaron 3.380 millones de barriles de petróleo crudo transportado por vía marítima en 2024, según datos recopilados por los analistas energéticos Kpler.

Las importaciones de petróleo, carbón y GNL de la UE totalizaron 315.000 millones de euros en 2024. De esa cantidad, 262.000 millones de euros fueron de petróleo (453 millones de toneladas al año), 12.000 millones de euros de carbón (63 millones de toneladas al año) y 41.000 millones de euros de GNL (80 millones de toneladas al año).

Compras de petróleo

La Unión Europea gastó 65.000 millones de euros en petróleo, carbón y GNL estadounidenses en 2024. Esto representa el 21% del total del gasto en combustibles fósiles de la eurozona.

Incluye 42.000 millones de euros pagados por petróleo, 4.000 millones de euros por carbón y 19.000 millones de euros por GNL procedente de ese país.

Precio medio de GNL para la UE (euros:MWh) IEEFA

Para cumplir con el compromiso de comprar 250.000 millones de dólares estadounidenses (215.000 millones de euros) en productos energéticos de Estados Unidos al año, la UE necesitaría abastecerse de aproximadamente el 70% de sus importaciones energéticas en ese país.

El acuerdo, del que no se conoce todavía la letra pequeña ni el nivel de compromiso, vincularía el suministro energético de la Unión Europea a un único proveedor, según IEEFA.

Menos carbón

La UE también compra carbón de Estados Unidos, la mayor parte carbón metalúrgico de mayor valor, utilizado para fabricar acero.

Las importaciones totales de carbón metalúrgico de la UE en 2024 ascendieron a 6.720 millones de dólares (unos 5.880 millones de euros), suponiendo un precio medio de 200 dólares por tonelada, y las de Estados Unidos a 2.670 millones de dólares (unos 2.337 millones de euros).