Alcoa reanuda del proceso de rearranque de la planta de San Cibrao, que no se completará hasta 2026

Alcoa y su socio en la empresa conjunta, Ignis Equity Holdings, han anunciado este lunes la reanudación del rearranque de la planta de aluminio de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), tras el apagón generalizado que afectó a España el pasado 28 de abril.

Según sus previsiones, el proceso no se completará hasta 2026 con estos retrasos, a pesar de que el acuerdo de viabilidad firmado con los representantes de los trabajadores fijaba una reactivación de la fábrica al 100% para octubre de 2025.

La interrupción eléctrica producida aquella jornada afectó de forma significativa tanto a la refinería como a la planta de aluminio del complejo industrial, lo que provocó la suspensión temporal del plan de reinicio que ya estaba en marcha.

"La decisión de paralizar el proceso se tomó a la espera de que el Gobierno español ofreciera explicaciones detalladas sobre el origen del fallo en la red eléctrica y medidas concretas para evitar futuros incidentes similares".

"Ahora, tras la revisión del informe oficial y tras varias reuniones con representantes del Ejecutivo central y de la Xunta de Galicia, la compañía considera que existen garantías suficientes para retomar el plan", explica la multinacional en un comunicado.

"Hemos analizado el informe del Gobierno de España sobre el apagón, así como las inversiones anunciadas para fortalecer la red eléctrica".

"Además, las autoridades nos han transmitido su compromiso con el suministro energético fiable y competitivo. En este contexto, la empresa conjunta ha decidido reanudar el rearranque de la planta de aluminio", ha explicado el vicepresidente de operaciones de Alcoa en España, Rob Bear.

No obstante, el retraso tendrá consecuencias económicas, según estiman en función de los precios actuales del aluminio.

Así, Alcoa ha actualizado sus previsiones y estima que la planta registre una pérdida neta antes de impuestos de entre 90 y 110 millones de dólares en 2025, lo que supondrá entre 0,35 y 0,42 dólares por acción. Asimismo, se espera que el consumo de caja operativo oscile entre 110 y 130 millones de dólares durante el próximo ejercicio.

"Estos resultados representan un empeoramiento respecto a las estimaciones anteriores, debido a que los ingresos previstos para 2025 se retrasan ahora a 2026, como consecuencia directa del parón forzoso en el rearranque", han indicado.

Los trabajadores reivindicaban este mismo lunes, en una concentración en Lugo, la intermediación del Gobierno para buscar soluciones a la factoría para evitar su cierre, debido a la importancia estratégica de Alcoa en la economía de la comarca de A Mariña.

Los trabajadores se encadenan

Un grupo de trabajadores de la planta se han encadenado en la mañana de este lunes ante la subdelegación del Gobierno en Lugo con el objetivo de reclamar una reunión de seguimiento con el delegado del Ejecutivo estatal en Galicia, Pedro Blanco, para "buscar una solución al problema del aluminio en A Mariña".

Los manifestantes, que han desplegado una pancarta y que han coreado diferentes proclamas en favor de la negociación y de la intervención del Gobierno en la fábrica para evitar su cierre, han logrado entrevistarse unos minutos con la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Ella se ha comprometido a buscar una cita con el delegado a lo largo del día, ya que en ese momento no se pudo poner en contacto con él porque estaba "entregando una medalla a la princesa Leonor".

Los trabajadores, que han hecho estallar numerosos petardos y han activado varias bengalas de humo, han repetido a golpe de megáfono varias consignas: "Sin industria no hay futuro", "Energía, solución", "El futuro, la intervención", "A Mariña está en lucha" y "No hay acción sin horno de cocción".

José Antonio Zan, que ha dirigido la protesta, ha explicado que los trabajadores reclaman del Gobierno "que se ponga de nuestro lado y convoque las reuniones que están comprometidas".

Los ha acusado de "boicotear" la industria y de no poner soluciones a la industria del aluminio "alineándose con la multinacional y no con los trabajadores". Solicitan "soluciones para el sector del aluminio, no de hacer otras industrias".

El responsable sindical se ha dirigido a los manifestantes para asegurar que "el Gobierno en nada está colaborando con la solución de la fábrica".

El hecho de tener que avisar para hacer la concentración como demanda la ley les ha quitado el factor sorpresa y ha impedido poder llevar a cabo acciones más llamativas, como, según ha recordado, cuando se encadenaron en "el balcón de la subdelegación".

Zan ha asegurado que esta semana se reunirán de nuevo para ver distintas opciones de manifestación debido "al poco éxito de lo acontecido hoy".