Los contratos de energía en Europa se hunden a mínimos desde 2020: la saturación renovable se 'ceba' con España

El mercado de los grandes contratos eléctricos atraviesa un punto crítico. En mayo, la energía contratada a largo plazo mediante acuerdos PPA (Power Purchase Agreements, por sus siglas en inglés) se desplomó un 84% en volumen y un 45% en número de operaciones.

Así lo muestran los datos de la consultora Pexapark, que advierte que "los volúmenes mensuales de contratación (232 MW) no eran tan bajos desde 2020, mientras que el número de acuerdos (12) ya se había mantenido en ese rango durante buena parte de 2022".

La consultora Our New Energy (ONE) también constata una caída sostenida en estos contratos, con un volumen acumulado en 2025 que es un 40% inferior al registrado en 2024.

No obstante, ONE eleva la cifra contratada en Europa durante mayo hasta 350 MW, repartidos en 14 acuerdos. Polonia lidera el mercado con más de 125 MW firmados en solo tres operaciones, seguida de Irlanda y Francia.

Las firmas consultoras señalan que los contratos de energía fotovoltaica siguen dominando el mercado, aunque pierden protagonismo. Según el último informe de Pexapark, los volúmenes de energía solar alcanzaron los 174 MW repartidos en nueve acuerdos en mayo, mientras que la energía eólica terrestre sumó 58,1 MW en cuatro acuerdos.

El promedio mensual para 2025 descendió a 941 MW, lo que representa una caída del 15% respecto a los 1.110 MW del mes anterior y una reducción aproximada del 35% en comparación interanual con mayo de 2024 (1.462 MW).

Por su parte, Our New Energy indica que la cuota de la fotovoltaica en 2025 se mantiene en niveles más bajos: el promedio mensual se sitúa en 966 MW, un 21% menos que el año anterior, mientras que el número de acuerdos cae un 58%, hasta los 113.

Saturación renovable

La canibalización de precios en el sector de las energías renovables -la caída de los precios provocada por una oferta de energía que supera a la demanda- impacta con especial dureza en España, Alemania y Reino Unido.

“España, que hasta hace poco no había registrado precios negativos, experimentó por primera vez horas con precios por debajo de cero el año pasado. Esta canibalización de precios está dificultando la viabilidad financiera de los proyectos solares independientes y sin contrato en esos mercados”, advierten desde Pexapark.

No obstante, la contratación de energías renovables en Europa sigue creciendo en términos generales, aunque ya no en las mismas regiones que antes.

En particular, el sur y el este de Europa están emergiendo como nuevos focos de actividad en contratos PPA. En 2024, Grecia irrumpió inesperadamente en el top 5 de países europeos por capacidad contratada en PPAs, junto a Polonia y los habituales líderes.

“Italia también registró un repunte en la actividad; tras años de cuellos de botella regulatorios, los desarrolladores italianos finalmente están firmando más contratos a medida que se abre ese mercado”, señala la consultora.

Estos mercados emergentes resultan atractivos porque aún no sufren la fuerte canibalización que afecta a España o Alemania, y la demanda de energía limpia continúa en aumento. Aunque los acuerdos suelen ser más pequeños -como un PPA solar de 20 MW en Rumanía-, al multiplicarse en varios países el volumen total se vuelve significativo.