Casi 500 millones de euros en ayudas para baterías, a punto de perderse por la lentitud en la tramitación administrativa

El apagón total del pasado 28 de abril ha despertado del letargo al sector del almacenamiento energético, que estaba esperando en el banquillo hasta que el Gobierno lanzara las esperadas y -aún sin noticias- subastas de capacidad.

Pero es que tampoco van a materializarse muchos de los proyectos que obtuvieron ayudas que suman casi 500 millones de euros lanzadas por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) en estos últimos años. Y todo por la lentitud en los trámites administrativos.

"Los desarrolladores de proyectos de almacenamiento tienen todo a su favor, han caído los costes de las baterías, cuentan con suficiente stock de producto y tecnológicamente no hay ninguna complicación", explican fuentes del sector eléctrico a EL ESPAÑOL-Invertia.

Sin embargo, se enfrentan a perder las ayudas porque no consiguen a tiempo las autorizaciones y tramitaciones, además de una elevada carga administrativa, necesarias para llevar a término los proyectos.

Y las baterías, especialmente las financiadas por programas como el PERTE de almacenamiento energético, se enfrentan plazos muy ajustados. El sector advierte que muchas empresas no lograrán completar los proyectos a tiempo, lo que pone en riesgo la ejecución de los fondos europeos, que deben estar comprometidos antes de junio de 2026.

'Stand-alone' e hibridados

A día de hoy, en España solo hay unos 60 MW (megavatios) de baterías instalados conectados a la red (y casi 600 MW detrás del contador, es decir, vinculados a autoconsumo).

Ahora esperan unos 10 GW (gigavatios) con permisos de acceso y otros 8 GW con el permiso solicitado, además de los que están trabajando para llegar a tiempo y conseguir las ayudas estatales. En Europa la capacidad instalada acumulada en febrero de 2025 alcanzó los 10,7 GW, que equivalen a 17,5 GWh, según un informe realizado por Our New Energy (ONE) para beBartlet.

"La carrera por llegar a tiempo es peor para proyectos stand-alone (conectados directamente a la red de transporte o distribución de energía) que para los hibridados (vinculados a un parque renovable) y sólo porque la tramitación es mucho más sencilla, al no tener que empezar de cero como los primeros", puntualizan las mismas fuentes.

El PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) aspira a que nuestro país alcance los 22,5 GW de almacenamiento para 2030 (incluidos los sistemas de bombeo hidráulico).

Convocatorias en curso

De las ayudas lanzadas desde el IDAE, la primera convocatoria fue para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético, el 18 de febrero de 2022, con una dotación de 50 millones de euros.

El objetivo era "impulsar el desarrollo tecnológico de soluciones de almacenamiento energético, apoyando proyectos de desarrollo experimental (prototipos o pilotos) con un nivel de madurez tecnológica TRL 6-8, escalables y conectados a red".

El plazo para la realización de las inversiones subvencionables y ejecución de las actuaciones objeto de las ayudas cumple el 30 de abril de 2026.

Otro de ellos fue la convocatoria para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con renovables, del 21 de diciembre de 2022.

También finaliza el plazo para su puesta en funcionamiento para la misma fecha de 2026.

En julio de 2023, el IDAE lanzó una tercera convocatoria para almacenamiento eléctrico independiente y almacenamiento térmico, con una dotación de 180 millones de euros, y también vence en el mismo plazo que los otros.

"Sólo el 30% del Plan de Recuperación en marcha y Bruselas lanza un serio aviso a España", explica en redes sociales la jurista Alicia Sáez Lavín, socia de Andersen y experta en Financiación Pública.

"A 15 meses de la fecha límite, España solo ha ejecutado un 30% de los hitos previstos en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Así lo confirma el último informe de la Comisión Europea sobre la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)", añade.

El documento, publicado esta semana, es claro, dice Sáez Lavín. “Quedan por ejecutar el 70% de las reformas e inversiones, España está por debajo de la media europea en 10 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y persisten grandes retos estructurales: escasez de vivienda asequible, eficiencia judicial, transición energética y burocracia excesiva".

"Bruselas reclama una revisión urgente del PRTR para asegurar que solo se mantengan en el plan las medidas que puedan ejecutarse antes del 31 de agosto de 2026, fecha tope para cumplir hitos. De lo contrario, existe un riesgo real de pérdida de fondos", añade.

"Recordemos que España es el segundo mayor beneficiario del MRR, con 163.000 millones de euros asignados, equivalentes al 11% de su PIB. El margen de maniobra es estrecho y el reloj avanza".

Y la Comisión concluye con un mensaje rotundo: “Quedan 454 días. El momento de actuar y entregar resultados es ahora.”