Lo que sabemos y lo que no sabemos del gran apagón que ha dejado sin luz a toda España

España y Portugal han sufrido este lunes un apagón eléctrico sin precedentes. Prácticamente todo el país se ha quedado sin suministro durante horas. Aunque ha comenzado ya a recuperarse en algunas regiones, todavía existen algunas incertidumbres sobre lo que ha ocurrido y sus consecuencias.

Pedro Sánchez, en una comparecencia pública, ha indicado que "todavía no hay información concluyente" sobre el origen del apagón. No obstante, el presidente del Gobierno ha afirmado que "no se descarta ninguna hipótesis".

Desde EL ESPAÑOL-Invertia les resumimos qué es lo que se sabe y lo que no se sabe en estos momentos sobre el incidente que afecta a toda España.

La caída de la red

La red actualmente se encuentra caída en una buena parte del país después de que se hayan producido unas fuertes oscilaciones de la red eléctrica que han colapsado el sistema en torno a las 12:30 horas, como han informado los responsables de Redeia y ha reiterado el presidente del Gobierno.

Sin embargo, ni los gestores del operador eléctrico ni desde la Administración se ha dado a conocer todavía cuál es el motivo del colapso del sistema. Tampoco han descartado que la caída de la red se haya producido debido a un ataque o a un accidente. "No se descarta ninguna hipótesis", ha incidido Sánchez.

Recuperación del suministro

Desde el momento de la caída, los técnicos de Redeia trabajan para restablecer el suministro eléctrico en colaboración con todas las empresas del sector. En el operador están analizando las causas y “dedicando todos los recursos para solventarlo”.

Una hora después de la caída, ya se había empezado a recuperar la tensión por el norte y el sur peninsular. “Es un proceso que conlleva la energización paulatina de la red de transporte a medida que los grupos de generación se acoplen”, han informado desde Redeia.

No obstante, por el momento no es posible saber exactamente cuándo y cómo se recuperará el suministro de forma total. La única aproximación es la previsión de Redeia de que la reposición del 100% del servicio tardará entre seis y diez horas.

Telefonía e Internet

Las redes de telecomunicación están operando con numerosas limitaciones. Las compañías han reducido al mínimo posible las prestaciones de las infraestructuras para que consuman la menor cantidad de energía. Esto hace que muchos usuarios no puedan realizar llamadas o conectarse a Internet con sus teléfonos.

Las antenas de telefonía dependen del suministro eléctrico para su funcionamiento. Las operadoras como MasOrange, Vodafone y Telefónica están usando baterías y grupos electrógenos para dotarlas de energía a la espera de que se recupere la normalidad en el sistema eléctrico.

En estos momentos no es posible saber cuánto tiempo estarán funcionando de forma inestable las redes móviles. En los emplazamientos más críticos los generadores tienen capacidad para dar servicios durante varios días. Sin embargo, en otros solo pueden garantizar el suministro únicamente durante unas horas.

Sistema financiero

El Banco de España ha informado a través de un comunicado de que está “en contacto permanente con todos los agentes del sistema financiero español, monitorizando cualquier incidencia que pueda producirse”.

Además, desde la institución han señalado que la operativa de todos los bancos está funcionando correctamente, aunque las oficinas y los cajeros sí han registrado incidentes al no disponer de sistemas de generación eléctrica de respaldo.

Por otra parte, los sistemas de pago están funcionando de manera adecuada, con los algunos ligeros retrasos. Los datáfonos han registrado una menor actividad debido a la pérdida de batería de los dispositivos de los que disponen los comercios.

Hospitales

La red de hospitales de todo el país está funcionando con relativa normalidad gracias a los generadores y electrógenos. No obstante, las operaciones no urgentes han sido aplazadas ante la falta de información sobre cuándo se restablecerá el suministro eléctrico.

Centros corporativos

Algunas empresas han decidido enviar a sus trabajadores a casa dado que la falta de suministro les impide desarrollar su actividad. Otras, sin embargo, han seguido funcionando con cierta normalidad gracias a que disponían de generadores eléctricos como respaldo.

Transporte

El transporte público se ha visto fuertemente afectado por el apagón. La incidencia ha provocado la suspensión de los servicios de metro y cercanías, así como de los de media y larga distancia. Óscar Puente, ministro de Transportes, ya ha anunciado que estos últimos permanecerán suspendidos durante todo el día.

En cuanto al tráfico por carretera, todas las autovías se encuentran abiertas, salvo los túneles de la M30 (la vía con más tráfico de toda España). No obstante, se pide precaución a los conductores y que eviten coger sus vehículos, ya que los semáforos no funcionan con normalidad.

Por otro lado, y a diferencia de otros medios de transporte público, los autobuses, como los de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), sí que está prestando sus servicios.

Supermercados

Algunos supermercados como Carrefour y Ahorramás han mantenido sus puertas abiertas con el objetivo de que la población pueda tener acceso a los productos básicos. En cambio, otras compañías como Dia han optado por cerrar sus tiendas en todo el país.

Mercados

Las bolsas europeas cotizan en tiempo real, ya que los principales rectores bursátiles cuentan con generadores eléctricos de emergencia. Sin embargo, todo parece indicar que los datos de las operaciones no están entrando con normalidad, especialmente en España, dado que los inversores no pueden operar a través de sus bancos o brókeres.

Por eso, se está produciendo un desacople de los precios. Por ejemplo, el Ibex 35 subía un 0,70% y, presumiblemente, una vez todas las órdenes entren de golpe, las pérdidas serán generalizadas y la foto de las compañías cambiará a números rojos. En Portugal, que ha recuperado la normalidad en su red eléctrica antes que España, el selectivo PSI 20 cedía casi un 1,5%.

***Con la colaboración de Alfonso Muñoz, Rubén Escudero y Alba Pérez