Masdar, la empresa de energías renovables de los Emiratos Árabes Unidos, considera una posible salida a bolsa

La empresa estatal de energías renovables de Abu Dhabi, Masdar, está en las primeras etapas de considerar una oferta pública inicial (OPV), según publica Reuters.

La compañía está considerando una posible cotización en Abu Dhabi para recaudar fondos para proyectos renovables, dijeron las fuentes a la agencia de noticias, y una de ellas dijo que una cotización dual en Nueva York también era posible.

Una oferta pública inicial no se concretaría antes de 2026, según las mismas fuentes. Es posible que la empresa no busque una oferta pública inicial, añadió una de ellas. Las personas solicitaron el anonimato, ya que el asunto no es público.

Masdar dijo que "no tiene planes actuales de salir a bolsa", en respuesta a preguntas de Reuters, añadiendo que no hacía comentarios sobre "la especulación del mercado como cuestión de política".

La compañía afirmó que su enfoque "sigue estando en integrar, escalar y desbloquear sinergias en todo el negocio, mientras apuntamos a un crecimiento ambicioso y continuo".

Masdar pertenece en un 43% a TAQA, empresa de energía y agua con participación mayoritaria del gobierno de Abu Dabi; en un 33% al fondo soberano Mubadala Investment Company; y en un 24% a la petrolera nacional ADNOC. ADNOC dirigió sus preguntas a Masdar, mientras que TAQA no respondió a una solicitud de comentarios. Mubadala declinó hacer comentarios.

La empresa de energías renovables, que opera en más de 40 países, se está expandiendo en varias partes de Europa, así como en Asia y Estados Unidos.

Masdar y otros inversores adinerados del Golfo y otras regiones han intensificado las negociaciones en un sector afectado por las altas tasas de interés y el aumento de los costes de la deuda, con gigantes energéticos como Iberdrola y la italiana Enel, feliz de vender participaciones minoritarias en parques eólicos y solares para maximizar los retornos y reducir la deuda.

Masdar acordó el lunes pagar alrededor de 200 millones de dólares para comprar una participación del 49,9% en una cartera solar controlada por la eléctrica Endesa, filial de Enel, ampliando su asociación existente y confirmando un informe anterior de Reuters.

En noviembre cerró la adquisición de una participación del 70% en la griega Terna Energy, un acuerdo que valora a la firma griega de energías renovables en 3.200 millones de euros.

En septiembre, Masdar acordó comprar la española Saeta Yield a la canadiense Brookfield en un acuerdo de 1.400 millones de dólares, dos meses después de que acordara tomar una participación minoritaria en una cartera solar de 2 GW controlada por Endesa.

Masdar reportó una ganancia neta de 111,4 millones de dírhams de los Emiratos Árabes Unidos (30,3 millones de dólares) para el primer semestre de 2024, según sus últimos estados financieros.

Oriente Medio se ha convertido en un punto brillante para las ofertas públicas a bolsa, recaudando 12.600 millones de dólares en total el año pasado según EY, en medio de una desaceleración en otros mercados como Europa.