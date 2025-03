Taqa se reúne con Criteria para retomar la 'operación Naturgy' y renegociar una nueva oferta

Taqa avanza en su segundo intento por entrar en Naturgy. La principal energética de los Emiratos Árabes Unidos se ha reunido con Criteria Caixa, el mayor accionista de la gasista española, para reactivar una oferta que permita dar salida CVC y al estadounidense BlackRock (tras la adquisición de GIP).

El presidente de Taqa, Mohamed Hassan Alsuwaidi, viajó a España para tratar el posible acuerdo con un ejecutivo del brazo inversor de la Fundación La Caixa, según informa Bloomberg News.

Alsuwaidi, quien también es ministro de inversiones de los Emiratos Árabes Unidos, se reunió con representantes de Criteria, que actualmente posee una participación del 26,7% en Naturgy. La empresa española se ha mostrado dispuesta a dialogar, siempre que se cumplan dos condiciones.

En primer lugar, Taqa no puede aspirar a adquirir una participación mayoritaria en Naturgy. En segundo lugar, no deben surgir conflictos diplomáticos con Argelia, donde Naturgy realiza importantes negocios.

Además, Criteria ha estipulado que no aceptará un acuerdo que la reduzca a un accionista minoritario en Naturgy. Las negociaciones siguen en marcha y no hay garantía de que Taqa y Criteria finalmente lleven a cabo la transacción, según detalla Bloomberg. No obstante, ambas compañías siguen considerando el posible acuerdo, sin que se haya tomado aún una decisión definitiva.

El año pasado, Taqa y Criteria intentaron aliarse para adquirir la participación de un grupo de accionistas en Naturgy. Sin embargo, terminaron las negociaciones terminaron rompiéndose en junio, principalmente por desacuerdos sobre el control de la empresa y las reticencias del emirato a invertir en un país que penalizaba sus inversiones con un fuerte impuesto.

Los nuevos acercamientos se conocen un día antes de una junta general de accionistas clave para Naturgy. Se celebrará este martes 25 de marzo y en ella se someterá a votación la oferta pública de adquisición (opa) sobre el 10% de su capital por 2.332 millones de euros.

Esta auto-opa es una operación estratégica para la compañía presidida por Francisco Reynés. La opa lanzada por IFM en 2021, junto con la creciente tensión entre el fondo australiano y Criteria, derivó en una concentración accionarial que redujo drásticamente el capital flotante (free float) de la compañía. Esta falta de liquidez fue uno de los factores determinantes para que Naturgy fuera excluida de los índices MSCI a principios de 2024.

Con el fin de corregir este desequilibrio estructural, la auto-opa busca, tal y como explicó la propia empresa, aumentar el capital flotante y, en el momento adecuado, facilitar la colocación de acciones en el mercado.

Con ello, mejoraría la liquidez de la compañía y, a su vez, la haría más atractiva para encontrar nuevos inversores, como Taqa, que propicien la salida de CVC y BlackRock, que ya han cumplido su ciclo inversor en la empresa.