Sánchez y Page visitan la planta de hidrógeno verde de la estadounidense Accelera by Cummins en Guadalajara Invertia

La división del negocio cero emisiones de la estadounidense Cummins ha recibido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en su planta de fabricación de electrolizadores en Guadalajara.

La visita puso de relieve el papel de Accelera en la transición energética de la Unión Europea y España hacia un futuro sostenible. Tras la visita del presidente Sánchez, Accelera celebró una reunión con altos ejecutivos de la industria para explorar las oportunidades de avanzar juntos en el mercado español del hidrógeno verde.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó la planta de fabricación de electrolizadores PEM de 25,000 m2, una de las más grandes de España, y se reunió con los empleados de Accelera para celebrar su contribución al desarrollo del sector del hidrógeno verde.

La planta de electrolizadores de alta eficiencia energética empezó a producir en abril de 2024, ha creado ya 91 puestos de trabajo altamente cualificados, e incluye planes para ampliar la plantilla según aumente la producción.

Accelera es uno de los principales fabricantes de electrolizadores de Europa. España, gracias a su posición como una de las mayores economías de la UE y la abundancia de energías renovables, ofrece un entorno sólido para la expansión de la producción y exportación de hidrógeno verde y de electrolizadores.

"Es un honor para nosotros que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite la planta de fabricación de electrolizadores de Accelera en Guadalajara", declaró Amy Davis, presidenta de Accelera.

"Nuestra colaboración con el Gobierno español es fundamental para desarrollar la infraestructura necesaria para seguir ampliando e innovando las tecnologías del hidrógeno con el fin de lograr un futuro sin emisiones. Avanzamos unidos en la transición energética de España y de la UE".

En febrero, Accelera hizo público su mayor proyecto de electrolizador hasta la fecha: un sistema de 100 megavatios (MW) para la planta de hidrógeno verde de bp en Lingen, Alemania.

Todas las unidades para ese proyecto se están fabricando en las instalaciones de Guadalajara. Con una capacidad actual de 500 MW, Accelera tiene planes para aumentar la fabricación in situ en el futuro, lo que supondrá traer más producción de hidrógeno a España y consolidar aún más al país como centro industrial del hidrógeno en Europa.

Tras la visita del presidente del Gobierno, Accelera organizó un encuentro de alto nivel con los líderes españoles del hidrógeno verde. En la reunión se exploraron oportunidades de colaboración para fortalecer la posición de España como centro europeo del hidrógeno verde y contribuir al cumplimiento de los objetivos de descarbonización fijados tanto por España como por la UE.

Los participantes destacaron la importancia de la producción nacional de electrolizadores en España. Esta producción es crucial no solo para alcanzar el objetivo de instalar 12 GW de electrolizadores antes de 2030, sino también para crear empleo y fortalecer la base industrial del país.

Entre los asistentes se encontraban, Olvido Moraleda, presidenta de bp España, Arturo Gonzalo Aizpiri, consejero delegado de Enagás, Millán García-Tola, director global de hidrógeno de Iberdrola, José Manuel Martínez, director de tecnología, proyectos y servicios de Moeve, Amy Davis, presidenta de Accelera by Cummins y Andreas Lippert, vicepresidente de electrolizadores for Accelera by Cummins.

Los electrolizadores aprovechan las fuentes de energía renovables para producir hidrógeno verde, un vector clave para la transición energética. Accelera es líder en la producción de hidrógeno a gran escala mediante electrólisis PEM, con más de 600 unidades de electrolizadores instaladas en todo el mundo.

Entre sus proyectos, destacan una instalación de 20 MW en Quebec (Canadá) y un sistema de 25 MW en Florida (Estados Unidos).