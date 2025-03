Joaquín Coronado deja la presidencia no ejecutiva de Redexis y Fidel López asume el cargo de forma interina

Cambios en el consejo de Redexis. Joaquín Coronado ha abandonado la presidencia no ejecutiva tras más de dos años en la compañía. Su salida marca el fin de una etapa en la que ha desempeñado funciones institucionales y representativas.

La decisión de Coronado, que responde al emprendimiento de nuevos retos profesionales incompatibles con el cargo, ha llevado a Fidel López Soria, actual CEO, a asumir el cargo de presidente de forma transitoria mientras se designa a un sucesor, según explican fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

Coronado asumió la presidencia no ejecutiva en noviembre de 2022, tras su nombramiento por el consejo de administración de Redexis, en sustitución de Fernando Bergasa, quien lideró la compañía durante más de una década y desempeñó un papel clave en su desarrollo.

El ahora expresidente de Redexis acumula una larga experiencia en sectores como energía, utilities, telecomunicaciones y tecnología, desempeñando varios cargos ejecutivos y de asesoría en empresas como Abengoa, EDP y Ono.

Desde 2008 hasta 2015, fue socio en PwC, donde brindó asesoramiento a los clientes de la firma en procesos de fusiones, adquisiciones y reestructuraciones financieras. En la actualidad es miembro del consejo asesor del fondo global de infraestructuras de Morgan Stanley, y es consejero de Magnon (Ence Energía). También es cofundador de Digital Five Investment y presidente de Build to Zero.

En los últimos años, Redexis ha estado inmersa en la ejecución de su ambiciosa estrategia Energía26, presentada en septiembre de 2022. Esta hoja de ruta suponía una inversión superior a los 1.000 millones de euros en cinco años, enfocada en intensificar su crecimiento en el despliegue de infraestructuras sostenibles y de transición energética.

La compañía ha dado en los últimos meses pasos clave en su estrategia de hidrógeno verde. Actualmente, está desarrollando tres proyectos pioneros de transporte de hidrógeno en Zaragoza, la bahía de Algeciras (Cádiz) y el valle de Escombreras (Cartagena), que conectarán directamente plantas productoras con industrias consumidoras.

Se trata de proyectos de tamaño medio, con longitudes inferiores a los 10 kilómetros. Pero el objetivo de la compañía a largo plazo es desarrollar infraestructuras de mayor tamaño. De esta manera, su estrategia pasa por terminar desarrollando tuberías que conecten con la red troncal de hidrógeno verde que está proyectando Enagás en España.

Para ello, ha lanzado su filial Redexis H2, una sociedad que le permite disponer del vehículo legal necesario para conectar la generación de hidrógeno en España con los principales polos industriales de España.

Más allá de estos tres proyectos, Redexis también está colaborando con desarrolladores distribuidos en distintas regiones de España. En septiembre de 2024, la empresa marcó un hito al realizar en Mallorca la primera inyección de hidrógeno verde en la red de gas española.

Además, a través de Redexis Renovables, la compañía planea tener más de 30 plantas de biometano para 2030, con una inversión de más de 400 millones de euros. Inyectarán 2 teravatios hora (TWh) anuales de biometano en la red gasista y ahorrarán más de 260.000 toneladas equivalentes de CO2.

Cabe recordar que en mayo de 2024 cerró su primer acuerdo de venta de biometano la compañía de gas natural licuado (GNL) Pavilion Energy, filial propiedad del fondo soberano de Singapur Temasek.