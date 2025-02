La paz que Trump busca con Putin en Ucrania colocaría de nuevo a Rusia como el principal rival del petróleo y gas de EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, prometió a su electorado que podía acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas. Pero esa idea tan simplista tiene consecuencias para la industria petrolera y gasista norteamericana en los mercados globales, una de las piezas clave de su nueva política 'drill, baby, drill' en la Casa Blanca.

"Rusia necesita buscar acceso a los mercados energéticos mundiales. Si hay paz, las sanciones estadounidenses al transporte de petróleo y sus terminales de gas natural licuado en el Ártico podrían cambiar", señala Norbert Rücker, responsable de Investigación Económica y Next Generation del banco suizo Julius Baer.

"¿Relajará la administración Trump las sanciones a pesar de que Rusia es un competidor directo de su propio petróleo y gas en los mercados globales?". Los aranceles y los acuerdos comerciales bilaterales con compradores como India podrían ser las herramientas utilizadas para defender las cuotas de mercado.

Las conversaciones directas entre Estados Unidos y Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania están causando un gran revuelo en los mercados energéticos. Trump busca, en primer lugar, un rápido recorte del gasto relacionado con la guerra en Ucrania, pero esa pieza del ajedrez mueve otra: los precios energéticos.

Aunque está por ver cómo termina el pulso de Trump con la UE. "Como han señalado algunos comentaristas, el historial de acuerdos geopolíticos de Trump es mediocre considerando sus intentos anteriores con China, Corea del Norte y Rusia durante su primer mandato", puntualiza desde Julius Baer.

No más gas ruso en Europa

De lo que está claro es que la decisión de la Unión Europea de dejar de depender del gas ruso no tiene vuelta atrás. "Europa se ha destetado del gas natural ruso, una dependencia que siempre se ha exagerado en parte", añaden.

Hay que recordar que esa determinación sigue siendo una baza ganadora para Donald Trump, que advirtió a Europa de que debía comprarle masivamente su petróleo y gas.

"Rusia sabe que hoy por hoy, Europa es un actor geopolítico sin conciencia de ello, lo que la restringe a una entidad burocrática y económica. Esta carencia de conciencia, mientras persista, deja y dejará a la Unión Europea como un jugador débil a merced de los grandes poderes internacionales", explica a EL ESPAÑOL-Invertia José Parejo, CEO y fundador de José Parejo & ASOCIADOS, firma boutique de análisis geopolítico e inteligencia estratégica.

"Si además, no se le invita a la mesa de las negociaciones de paz, la pinza está cerrada manteniendo a la Unión Europea como más se desea, débil y dependiente. Esto no es una crítica a los Estados Unidos: las naciones conscientes de su peso geopolítico compiten por poder y persiguen la prosperidad de su propio pueblo", dice.

Pero sí es un jarro de agua fría sobre las conciencias de los europeos. "En la Unión Europea, y en sus estados miembros, la ilusión de la independencia estratégica europea soportada por amplias cotas de integración económica y profundos valores morales colisiona con la realidad geopolítica. Este bloque europeo, que debería ser poderoso, carece de autonomía estratégica ni herramientas de coerción", añade.

"Europa no puede seguir ignorando que nuestro planeta, desde que existe, está inmerso en una competición por poder y por recursos; no puede seguir pensando que los aliados son socios y no competidores, y no puede seguir permitiendo que la seguridad estratégica sea un elemento externalizado a terceros", concluye.

Mercados energéticos

Todo este movimiento de piezas en el tablero tendrá un efecto en los mercados energéticos. Para los analistas del banco suizo, "en las próximas semanas y meses se podrían ver cambios posicionales significativos en el ámbito geopolítico, cuyo resultado probablemente sea más oferta de energía".

En el mercado del petróleo, una posible flexibilización de las sanciones conduciría a rutas comerciales más cortas y menores costos logísticos, lo que en parte presiona los precios. Por eso, Julius Baer mantiene que los precios del petróleo se mantienen en los 70 dólares.

Mercado de futuros del gas en Europa AleaSoft Energy Forecasting

En el mercado del gas natural, "observamos las perspectivas de un repunte en las exportaciones de gas natural licuado del Ártico de Rusia, que depende totalmente de la discreción de EEUU".

Mientras se resuelve este puzzle, Europa mira con pavor la cotización del gas natural en el índice de referencia del contiente, el TTF holandés, que por primera vez va a ser más caro comprarlo en verano que en invierno. Se espera subidas del 21%, según explican los expertos de AleaSoft Energy Forecasting.

"La Unión Europa decidió, tras la crisis energética provocada por la guerra rusa en Ucrania, de llenar los almacenes de gas antes de la llegada del invierno", continúan.

De hecho, los operadores gasistas deben cumplir con objetivos vinculantes para garantizar que el almacenamiento de gas alcance el 90% de su capacidad cada noviembre. Las normas también incluyen objetivos intermedios, abre una nueva pestaña para febrero, mayo, julio y septiembre.

El almacenamiento de gas en Europa se encontraba al 49% de su capacidad el 10 de febrero, por debajo del 67% del año pasado y del promedio de 10 años del 51% para el mismo período. La demanda estacional ha sido mayor que en los dos inviernos anteriores por el frío.

Por tanto, la combinación de un mercado mundial de GNL cada vez más ajustado y unos objetivos de llenado europeos bien conocidos han creado una anomalía preocupante en los precios del gas en la región en los últimos meses.