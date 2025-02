Junts y Esquerra lanzan un aviso al Gobierno votando a favor de las nucleares: temen apagones si cierran sus plantas en Cataluña

El Gobierno ha sufrido un revés en el Congreso de los Diputados con el calendario de cierre de las nucleares. Sus socios catalanes, Junts y ERC, se han abstenido en la tramitación de una PNL (Proposición no de Ley) presentada por el Partido Popular para extender la vida útil de las centrales más allá de 2035.

Tienen sus motivos. La energía nuclear es la principal fuente de energía en Cataluña y por tanto, esencial para su independencia energética. Con datos de 2023, representa casi el 60% de la generación total de electricidad en la región.

El año pasado solo el 16% de la generación fue con renovables, y aunque cuentan con ciclos combinados, el problema es algo tan técnico como mantener la inercia de las redes eléctricas para evitar lo que se conoce en jerga del sector "cero eléctrico" o apagón general.

Carlos Luján Europa Press [Junts une sus votos al PP contra el apagón nuclear y provoca la primera derrota del Gobierno en el nuevo periodo de sesiones]

Como la electricidad se consume al mismo tiempo que se produce, la inercia es un parámetro importante para equilibrar ambos conceptos: oferta y demanda. Para que la frecuencia de la red eléctrica se mantenga estable la generación debe ser igual a la demanda en todo momento.

Si por cualquier motivo se desconecta una central de generación o hay un descenso inesperado de la demanda, se produce una caída de la frecuencia de la red. En ese momento, es importante que el operador de red, que en España es Red Eléctrica (REE), actúe con rapidez para estabilizar el sistema.

Las grandes centrales eléctricas, como las nucleares que suelen tener una capacidad de alrededor de 1.000 MW, pueden adecuarse rápidamente a esas necesidades, gracias a sus grandes turbinas. Y a eso se le llama inercia.

"Si no se cuenta con centrales nucleares o no hay suficientes ciclos combinados de gas, bombeo hidroeléctrico, gran almacenamiento como las sales fundidas, el sistema podría colapsar en cuestión de segundos y se producirá un apagón general", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Federico de la Hoz, senior advisor en Sonnedix, Ventient e InnoEnergy.

Apagón en Cataluña

Con los sistemas eléctricos convencionales no supone un mayor problema por la gran inercia del sistema eléctrico. Sin embargo, con la introducción de energías renovables como la fotovoltaica o la eólica, esta inercia cada vez es menor, y en Cataluña, las nucleares son la base de su producción eléctrica.

Por como se produce la energía solar y otras renovables con electrónica de potencia esta inercia se intenta establecer de forma sintética, pero son necesarios sistemas de almacenamiento, si no se cuenta con grandes plantas, para que sean los algoritmos realmente efectivos, según explica Víctor Baeschlin, en su blog 'Transición Energética'. Y mientras no haya almacenamiento, no hay otra opción que mantener las nucleares (o aumentar la producción de los ciclos de gas).

Las centrales nucleares en Cataluña generaron 7,4 GWh de media por cada megavatio instalado, un rendimiento seis veces superior al de las plantas fotovoltaicas, según cálculos del informe 'La energía nuclear como clave para una Cataluña competitiva' de la consultora PwC.

Actualmente, Cataluña (Tarragona) cuenta con 3 de los 7 reactores nucleares que están activos en España. Se trata de Ascó I, de 1.032,5 MW cuyo cese de explotación se prevé en 2030 (100% propiedad de Endesa). Un segundo reactor, Ascó II, de 1.027,2 MW para 2032 (85% de Endesa y un 15% de Iberdrola). Y por último, el reactor Vandellós II de 1.087,1 MW para 2035 (72% de Endesa y un 28% de Iberdrola).

Generación base del 40%

Según el informe ¡Descarbonización del Sistema Eléctrico en España' realizado por Adolfo García Rodríguez, Dr. Ingeniero del ICAI y expresidente de la ingeniería Empresarios Agrupados (EA), una red eléctrica requiere disponer de generación eléctrica fiable y segura en base, en el rango del 30% al 40% del consumo total (en función de sus características) con el fin de garantizar una buena gestión de su explotación.

En España el parque nuclear actual proporciona 7,4 GW de potencia y el 20% de la demanda, de manera segura, fiable y económica, señala.

Pero también "disponemos también de un moderno parque de generación de 26,6 GW de ciclos combinados de gas, bastante sobredimensionado", que permitiría cerrar las nucleares y soportar retrasos en el despliegue previsto de renovables.

"Claro que con un importante incremento del coste del MWh de base, retrasando el cumplimiento de los objetivos de descarbonización e incrementando las importaciones de gas", puntualiza.

Por eso, propone que se alargue la vida de las centrales a 80 años en total, tal como se está haciendo en EEUU, con ocho unidades que ya lo tienen concedido, incluyendo North Anna. Una central que "es referencia de 4 de las nuestras".

Además, cuenta con otras siete en proceso de ampliación de sus licencias de 60 a 80 años, se podría retrasar cerca de 40 años la inversión prevista en desmantelamiento y residuos de alta. De esto, "se deriva un ahorro financiero de alrededor del 40%, es decir, de unos 4.800 millones sobre los 12.000 millones que tendrá disponibles Enresa en el momento del cierre de todas las centrales".