Siemens Gamesa vende su negocio de electrónica de potencia a ABB y le traspasa dos fábricas en España

Siemens Gamesa también aplicará un ERTE en cuatro de sus seis plantas de la división GTE -multiplicadoras- que afectará a 360 trabajadores de una plantilla de 423, de los que unos 215 pertenecen a la planta de Asteasu (Guipúzcoa) y las oficinas de Zamudio (Vizcaya), según el preacuerdo alcanzado este pasado martes con los sindicatos.

Fuentes de CCOO han señalado a Europa Press que la medida debe ser ahora aprobada en asamblea de trabajadores, que lo analizarán y votarán a lo largo de la jornada de este miércoles.

En total, la medida afectará a las plantas de Burgos y Lerma, y a Asteasu y Zamudio. En las plantas vascas se aplicará a 46 operarios de Zamudio (de una plantilla de 78), con una afección en tiempo del 6%, y en Asteasu, con unos 170 trabajadores de 190, entre un 30 y 40%.

El ERTE se aplicará por causas productivas, después de que la compañía decidiera paralizar en junio de 2023 la fabricación de las turbinas 4X y 5X, lo que ha ocasionado falta de carga de trabajo.

Aunque la venta de la 4X ya está reactivada y podrían recibirse pedidos de forma inmediata, hasta empezar a fabricar los componentes transcurrirá al menos un año. Las fuentes consultadas han añaido que los problemas técnicos con la 5X, están ya resueltos por lo que "debería volver a poner a la venta las turbina enseguida, en los próximos 2 o 3 meses".

El ERTE está firmado por un periodo de un año y medio, prorrogable "en función de los pedidos y la carga de trabajo", a medio año más, por lo que tendría un máximo de duración de dos años.

El objetivo, según CCOO, es que "al final no se destruya el empleo". "Tenemos garantías de empleo, tenemos buenos complementos, no se destruye el empleo, que es lo fundamental, y entendemos que la empresa apuesta por no cerrar estas plantas, que es, obviamente el principal objetivo", ha concluido.