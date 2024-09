Brufau (Repsol) pide a Europa escuchar el Informe Draghi y defiende el valor de los biocombustibles

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha pedido a Europa escuchar las recomendaciones del reciente 'Informe Draghi'. Considera que el Viejo Continente debe cambiar su estrategia en materia energética e industrial ya que si no es así, "no tendrá ningún liderazgo en el planeta".

También ha defendido "poner en valor" los biocombustibles como una solución de futuro. En su participación en Cartagena en el V Ciclo de Economía Circular 'El sector industrial hacia la circularidad', organizado por la Fundación Repsol y Funseam, ha contado con la presencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Brufau ha señalado que el documento capitaneado por el expresidente del Banco Central Europeo marca una senda de cambio con respecto a las políticas que se han venido aplicando y comulga con muchos de los aspectos que se ha reclamado "desde la industria y desde Repsol de forma reiterada".

"Y a partir de aquí la pregunta que se hace Draghi y que nos tenemos que hacer todos: ¿qué opciones tenemos? ¿Queremos continuar como ahora, haciendo las políticas que hemos venido haciendo, con lo cual seremos exclusivamente un campo de juegos de Estados Unidos y China, que es lo que estamos siendo ahora?", ha dicho Brufau.

"¿O bien queremos cambiar, que es lo que dice Draghi aquí? Oiga, vamos a cambiar. Tomemos conciencia de que tenemos que cambiar porque si no Europa no tendrá ningún liderazgo en el planeta".

De esta manera, el directivo apuntó que Europa "necesita un Pacto Industrial que complemente el Pacto Verde, que asegure la competitividad y que no permita ni a Europa ni a España quedarse atrás en la escena mundial".

Asimismo, Brufau señaló que el Informe Draghi estima que los coches a combustión "no van a acabar porque lo diga una norma, no van a acabar porque digan que en el 2035 no se vuelvan a venden los coches de combustión".

"Se van a necesitar los motores térmicos y por tanto los coches, los aviones, los barcos, etc., se van a necesitar siempre. Y por tanto, no nos neguemos, no rompamos el principio de neutralidad tecnológica", añadió al respecto.

En este sentido, el presidente de Repsol defendió el papel de los biocombustibles como una vía para mejorar la autonomía, ya que permiten "volver a poner en valor" los aceites usados, los residuos o las masas forestales y generar economía circular.

Biogás, una realidad

"Este es el futuro, esto es economía circular y esto es riqueza para el interior, riqueza para el campo, riqueza para el crecimiento de industrias que hoy no existen, el biogás", dijo, destacando proyectos como el de la planta del grupo de combustibles 100% renovables de Cartagena.

Asimismo, aseguró que en España la apuesta por el biogás, donde en Europa existen ya miles de plantas, va a ser una "realidad", ya que representa una "generación de riqueza".