Shell quiere salir de los 'megaparques' eólicos que desarrolla con Iberdrola en las costas de Escocia

La compañía quiere vender los contratos de arrendamiento que tiene para desarrollar 5.000 megavatios (MW) a través de una joint venture con Scottish Power (filial de Iberdrola en Reino Unido), según revelaron a Bloomberg fuentes conocedoras.

Se trata de un cambio radical con respecto al enfoque que adoptó Wael Sawan, director ejecutivo de Shell, como responsable de las soluciones integradas de gas, energías renovables y energía de la compañía. Sawan defendía la energía eólica y estaba a cargo de la unidad que obtuvo los derechos en la licitación escocesa.

Desde entonces, la industria eólica marina ha tenido que hacer frente a unas tasas de interés en aumento, cuellos de botella en la cadena de suministro y una fuerte subida de la inflación, lo que ha provocado un aumento de los costes.

Shell se adjudicó, hace algo más de dos años, de la mano de Iberdrola, áreas de arrendamiento para el proyecto de tecnología flotante MarramWind (3.000 MW), ubicado en la costa noreste de Escocia. La joint venture de Scotwind también se hizo con el lecho marino de CampionWind, un proyecto de 2.000 MW de tecnología flotante en la costa este escocesa.

¿Qué papel juega la eólica marina de Iberdrola en Reino Unido?

ScottishPower es la primera empresa energética integrada de Reino Unido que produce un 100% de electricidad verde, con más de 3.000 MW de potencia instalada. Se trata de energía limpia que proviene de dos fuentes renovables, como la eólica marina y la eólica terrestre.

Además de los parques que desarrolla con Shell, Iberdrola está trabajando en el proyecto MachairWind, proyecto de 2.000 MW con cimentaciones fijas en aguas próximas a la isla de Islay, en las Hébridas, al oeste de Escocia.

También cuenta en el Mar del Norte el parque eólico marino East Anglia One, ya operativo, y construirá en aguas del Reino Unido el macrocomplejo eólico marino de East Anglia Hub, que agrupará tres proyectos con una capacidad instalada total de 2.900 MW: East Anglia One North, East Anglia Two e East Anglia Three.