Se deshincha la euforia por las renovables en Europa: los altos tipos de interés pasan factura a eólica y fotovoltaica

¿Está en peligro la transición energética en Europa? El sector renovable, tanto eólicos como fotovoltaicos (incluido autoconsumo) está sufriendo los efectos de los altos tipos de interés. A esto se le suma la inflación, los altos costes de las materias primas y de la mano de obra, la moderación del precio eléctrico y la caída de la demanda, y el cóctel de crisis en el sector está servido.

"Aquí nadie quiere hablar del elefante en la habitación, pero el dinero ya no es gratis", explican fuentes del sector eólico español a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Con el presupuesto previsto hace dos años para los proyectos, ahora las cuentas no salen. Y casi todos los factores que nos favorecían ahora se nos han vuelto en contra. Así que se podría decir que se ha desinflado la euforia por desarrollar nuevos proyectos renovables. Y es así en toda Europa", añaden.

La financiación barata ha terminado. Y quien ha dado la voz de alarma ha sido el mayor operador eólico del mundo, el gigante danés Ørsted, al lanzar un profit warning relacionado con varios proyectos eólicos en EEUU. Después BP y Equinor han confirmado que tendrán que aumentar el coste presupuestado de sus proyectos eólicos.

"La subida de tipos de interés está machacando los ingresos, hay un punto en el que no se puede seguir perdiendo dinero o te vas al hoyo", continúan las fuentes del sector renovable.

Lentitud en fotovoltaica

Y mientras en el Norte de Europa la preocupación es principalmente por el sector eólico, en España la alerta ha empezado a sonar en la industria del autoconsumo.

"El autoconsumo se está frenando en este 2023 porque el precio de la luz no está por las nubes como el año 2021 y 2022", continúan las fuentes expertas en el sector renovable español. Pero, "las familias disponen de menos renta, ahogadas por los tipos de interés de las hipotecas y la subida de la cesta de la compra".

Las empresas dedicadas a la instalación de placas fotovoltaicas en hogares han anunciado que bajan sus expectativas ante la bajada de precios de la luz, la financiación más cara y más dificultades para captar ayudas y bonificaciones.

"Es inevitable que haya un reajuste de empleo en 2024 en muchas empresas del sector fotovoltaico, que al calor del boom del autoconsumo y de los parques solares, han sobredimensionado la plantilla con el objetivo de continuar creciendo durante años. Han cometido el mismo error que el sector de la construcción cuando el 'pinchazo' del ladrillo en 2008", añaden los expertos consultados por este diario.

Por el momento, ya hay dos compañías especializadas en instalar autoconsumo, EiDF y SolarProfit, que se han desplomado en bolsa por su situación financiera, aunque cada una por circunstancias diferentes.

"A partir de ahora, y en los próximos años, aguantarán las empresas que no necesiten financiación y puedan ir construyendo nuevos parques a un ritmo más moderado sin ahogarse; esto es, las que tengan suficiente músculo financiero", puntualizan.

Demanda y precio eléctrico

Desde hace varias semanas, el precio de la electricidad en el mercado diario supera los 100 euros/MWh. Es un 53% inferior al de 2022, según datos Antuko, consultora especializada en mercados energéticos, pero un 30% más cara que 2021, y mucho más elevada que los tres años previos (de 2018 a 2020).

"Por eso no saltan las alarmas, el consumidor final recuerda los precios del año pasado y ahora no le parecen tan caros, pero en relación a los años anteriores, están muy por encima. Y que nadie se lleve a engaño, esos precios de 50 euros/MWh no se van a volver a ver en los próximos años", explican fuentes del sector renovable.

"Además, la demanda industrial no remonta, el gas depende del GNL (gas natural licuado), cuyo suministro es más volátil que el gasoducto, y los hogares se están apretando el cinturón. Todo se complica".

Entonces, ¿se puede evitar un parón en la transición energética? "Si este Gobierno, o el que tenga que venir, tiene un poco de sensibilidad económica, aplicaría algún tipo de primas (feed-in-tariff) para aquellos proyectos que sean viables, aprobaría cuotas anuales de cada tecnología para que haya un crecimiento equilibrado y se pueda cumplir el PNIEC y tranquilizaría a los inversores", concluyen.

