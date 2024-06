Francia cierra el grifo de las interconexiones eléctricas con España en contra de los planes vinculantes de la UE

La Unión Europea quiere impulsar las interconexiones eléctricas entre países en esa búsqueda de la independencia y la seguridad energética. Sin embargo, Francia no lo ve así cuando mira hacia España, pese a que hay un objetivo europeo jurídicamente vinculante de aumentarlas hasta el 15% en 2030.

Al menos así lo dice su Commission de régulation de l'énergie, el equivalente a lo que es la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en España -y en el futuro la renacida Comisión Nacional de Energía-.

Ha presentado el informe 'Les interconnexions françaises au cœur de l’Europe : vitales face à la crise, indispensables pour la décarbonation' en el que revela la posición que quiere jugar el país galo en el mercado europeo de la electricidad. "En 2023, Francia volvió a un saldo exportador equivalente a la media histórica (50,2 TWh), en todas las fronteras, a excepción de España. En 2023, Francia fue solo importador neto del 11% de las horas del año", confirma.

Pero además, "los análisis de coste-beneficio realizados no han demostrado que los beneficios aportados por proyectos adicionales (al del golfo de Vizcaya) superen los costes", asegura.

Y, en particular, "debido a los costes de congestión en la red de transporte francesa, los de acometer importantes refuerzos en la redes ascendentes (del sur al centro y norte de Francia), y los problemas de aceptabilidad local".

Beneficio para toda Europa

Con este informe, Francia pretende que las dos interconexiones transpirenaicas previstas, una entre Navarra y las Landas francesas y otra entre Aragón y el Pirineo Atlántico francés se queden en el limbo, dos proyectos que han sido reconocidos como PCI (Proyectos de Interés Común) desde 2021 y que deberían implementarse en 2030.

Incluso sorprenden los datos del regulador francés si se comparan con el TYNDP 2022, el Plan Decenal de desarrollo de redes, que Entso-e, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, elabora cada dos años y que concluyen todo lo contrario.

Capacidad comercial de interconexiones de las fronteras francesas CRE

"Se cuantifica el beneficio socioeconómico (ahorro de costes para el sistema eléctrico europeo) a 2030 en 132 millones de euros anuales para cada una de las dos interconexiones transpirenaicas", dice en su análisis.

Y la metodología de Entso-e está aprobada por la Comisión Europea. "El ahorro previsto en 2022 se incrementa con respecto al recogido en el TYNDP 2020 en el que Entso-e calculó que era de 93 millones anuales a 2030", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Y esa cifra es la que se utilizó para la elaboración de la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2021-2026, es decir, la vigente, y aún no había salido el TYNDP2022", añaden.

"Quien confíe en desarrollar renovables en España porque se va a exportar electricidad a Francia más vale que vaya modificando su plan", señala Joaquín Coronado Galdos, co-fundador de Digital Five Investment y director de Build to Zero.

Jurídicamente vinculante

Aumentar la capacidad de interconexión a 8.000 MW con las dos interconexiones ya planificadas por los Pirineos, también cumpliría con el PNIEC 2030 (Plan Nacional de Energía y Clima) español.

Y "por añadidura, el objetivo europeo de capacidad de interconexión (10% en 2020, 15% en 2030) no es una recomendación sino un objetivo jurídicamente vinculante, según el artículo 4.d), 1) del Reglamento (UE) 2018/1999", dice en redes Mariano Bacigalupo, catedrático de Derecho Administrativo (Derecho Regulatorio y Energético) en la UNED.

Flujo comercial interfronteras CRE

"Más claro, agua: la interconexión con Francia estará limitada a 4,2 GW en el sentido de exportación de España a Francia. Esto es la Unión Europea, un espacio económico y político en el que Francia se salta sin contemplaciones la recomendación de que la interconexión entre los países alcance al menos un 15% de la capacidad instalada con objeto de crear un mercado único interior de la electricidad", añade Coronado Galdos.

Pero ¿es posible buscar rutas alternativas (a Reino Unido, Irlanda o Italia) que no pasen por Francia? Los expertos coinciden en afirmar que "el problema es que el cable submarino depende no solo de la longitud sino de la profundidad del mar. Cada kilómetro pesa 56 toneladas y eso no hay barco que lo aguante".

Otros proponen que la alternativa a los palos en la rueda que pone Francia para seguir controlando el sistema eléctrico europeo, es que la industria se instale en España gracias a los bajos precios por el exceso de energía renovable. "Nuestros precios bajos de electricidad serán una diferencia competitiva aún mayor", concluyen.