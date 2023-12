El precio del CO2 cae a niveles preguerra en Ucrania: las altas temperaturas evitan la falta de suministro de gas

El comercio de derechos de emisión de CO2 de la Unión Europea está en caída libre en plena época invernal. Está en niveles preinvasión rusa de Ucrania, al igual que el precio del gas TTF, el índice holandés de referencia de esta commodity, en el Viejo Continente.

Las temperaturas más altas de lo normal en Europa y los almacenes de gas por encima del 90% ayudan a hundir esos precios. Pero no solo eso. La producción industrial no remonta, cada vez hay más producción renovable y la economía china no tira como otros años.

El futuro de referencia de los derechos a 23 de diciembre cerró el viernes a 68,63 euros, y el lunes bajó aún más, a los 67 euros la tonelada de CO2. "Se prevén temperaturas superiores a la media durante al menos los próximos 10 días en el noroeste de Europa, Europa central y gran parte del sur de Europa", explican desde la consultora Vertis, especializada en este mercado.

En medio de las negociaciones climáticas en la COP28, que finalizan este martes, en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), el gas en el mercado de futuros de TTF se mantiene en la horquilla de los 30 euros/MWh, un precio que no se veía desde enero de 2022, semanas previas a la guerra en Ucrania.

"El interés en las opciones de compra del contrato de referencia del carbono, EUA Dec23, disminuye de una semana a otra", añade Vertis. El interés es mayor cuando el precio es de 60 euros, pero cae si sube a 65 o 70 euros. "Por otra parte, el interés en las opciones de venta aumenta considerablemente" subrayan los mismos expertos.

De 30 euros a 100 euros

El mercado de CO2 en Europa ha sufrido una alta especulación en el último año. Los precios negociados alcanzaron un récord de 100,34 euros por tonelada de CO2 en febrero de 2023, pero en 2020 apenas subía de los 30 euros.

Y si se cumplen los pronósticos para las próximas semanas, podría volver a subir. "En Escandinavia, las temperaturas se mantendrán por debajo de la media y el último modelo europeo (ECMWF) sugiere que el resto de diciembre podrían registrarse temperaturas bajo cero. Es probable que los operadores sigan de cerca los cambios en las previsiones de final de mes", continúan desde Vertis.

Evolución de los precios del CO2 en el mercado de derechos de emisión de la UE Vertis

Y el CO2 está en correlación "casi perfecta" con los precios de gas, que fluctúa por debajo de los 50 euros/MWh desde el marzo pasado. "Para que el gas se recupere, necesita unas previsiones meteorológicas significativamente frías para casi todo el invierno o cualquier otro factor del lado de la oferta que pueda actuar como soporte ante la baja demanda y los almacenamientos llenos", explican los mismos expertos.

Ahora queda mirar al inicio de 2024, porque 2023 ha sido el año más cálido registrado en la historia. Los termómetros han marcado una temperatura media 1,4ºC por encima de la era preindustrial.

Todo ello tiene una consecuencia positiva para la factura de la luz de los consumidores finales. "El precio de los futuros de la electricidad para año 2024 rompe los mínimos anuales hasta los 82 euros/MWh", explica Pedro Cantuel, sénior analyst de la compañía energética Ignis, en redes sociales.

Pero el precio del CO2 y del gas también cae por la baja producción industrial en Europa y el aumento de la generación de las energías renovables. Y en nuestro país, además, se suma que la demanda de electricidad cerrará 2023 en el nivel más bajo en 20 años.

Caída de la producción industrial

"En Alemania, noviembre cierra con una contracción de la demanda industrial del 15% respecto a la media de 2018-21", continúa Cantuel, y no muestras signos de recuperación. La caída media de los hogares es del 14%.

"Y en España, la demanda industrial de noviembre registra una bajada del 23%" en comparación con la media de los últimos cuatro años, "la segunda mayor del año", subraya el mismo experto. Los hogares también han reducido su consumo un 32%.

Evolución de los precios del índice TTF holandés del gas Oxford University

El uso total de gas en los siete principales países consumidores de la Unión Europea (Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, España, Bélgica y Polonia) se redujo un 13% en los primeros nueve meses de 2023 en comparación con el promedio de los diez años anteriores a la invasión, es decir, al periodo entre 2012 y 2021.

En noviembre, la producción eólica registró máximos históricos en Francia e Italia y fue la más alta para un mes de noviembre en Alemania, según explica la consultora energética AleaSoft.

Aumento de las renovables

La producción solar también batió récords para un mes de noviembre en España, Portugal, Francia e Italia. En este contexto, los precios de los principales mercados eléctricos europeos se mantuvieron estables. En comparación con la producción histórica de los meses de noviembre, la producción solar de este mes de 2023 batió récords en los mercados del sur de Europa.

En España, la tecnología que se ha disparado es la hidroeléctrica. Si se compara el mes de noviembre de 2022 con el de 2023, se puede observar que la generación con agua se ha casi triplicado, desde los 1.312 GWh hasta los 3.558 GWh.

