Las renovables consiguen que noviembre haya sido el de menor emisiones de CO2 de la historia del sistema eléctrico

Este mes de noviembre se ha convertido, hasta la fecha, en el de menor emisiones de la historia del sistema eléctrico. Y eso ha sido gracias a la incorporación masiva de nueva capacidad fotovoltaica y a una mayor producción eólica e hidráulica.

"Las emisiones no llegaron a los 2 millones de toneladas y el factor de emisión nacional quedó por debajo de 0,1 t/MWh (0,07 t/MWh para el peninsular). Esto nos lleva a unas emisiones para el 2023 de unas 30 millones de toneladas, lo cual hace pensar que cerraremos el año en alrededor de 32-33 millones de toneladas. Nuevamente, la cifra más baja en la historia del sistema eléctrico", explica en redes sociales Francisco Valverde, experto en mercados eléctricos.

Ya no hay duda de que la generación renovable ayuda a reducir las emisiones de CO2, el principal gas causante del cambio climático.

Un fenómeno que no sólo ha ocurrido en España, sino en toda Europa. En noviembre, la producción eólica registró máximos históricos en Francia e Italia y fue la más alta para un mes de noviembre en Alemania, según explica la consultora energética AleaSoft.

La producción solar también batió récords para un mes de noviembre en España, Portugal, Francia e Italia. En este contexto, los precios de los principales mercados eléctricos europeos se mantuvieron estables. En comparación con la producción histórica de los meses de noviembre de años anteriores, la producción solar de este mes en 2023 batió récords en los mercados del sur de Europa.

Se triplica la hidráulica

Pero la tecnología que se ha disparado es la hidroeléctrica. Si se compara el mes de noviembre de 2022 con el de 2023, se puede observar que la generación con agua se ha casi triplicado, desde los 1.312 GWh hasta los 3.558 GWh.

También ha subido un poco la eólica, desde los 6.682 GWh hasta los 7.036 GWh, y pese a la alta nubosidad y las lluvias del mes, la fotovoltaica también ha generado más. Desde los 1.541 GWh hasta los 1.974 GWh, según REE.

Estos datos "hacen pensar que según avancemos en la introducción de renovables, y en un futuro próximo con el almacenamiento, en la matriz de generación, iremos emitiendo cada vez menos", añade Valverde.

"En comparación con los países de nuestro entorno, podemos sentirnos orgullosos de tener las emisiones de las más bajas de Europa y esto también quiere decir algo: la electrificación (incluidos los vehículos eléctricos) será más rentable ambientalmente aquí que en la mayoría de países europeos ya que nuestro saldo de pasar de fósil a eléctrico será mucho más favorable", incide el experto.

Emisiones del sistema eléctrico nacional en noviembre de 2023

Al aumentar la generación renovable, cayó el consumo de gas para ciclos combinados, desde los 4.672 GWh de noviembre de 2022 a los 2.763 GWh del mismo mes este año. También bajó en la cogeneración, de los 1.452 GWh a 1.019 GWh.

Y con el carbón, incluso se redujo aún más la generación. Si hace un año fue de apenas 320 GWh, el pasado mes descendió hasta los 228 GWh.

El precio de luz, desplomado

Y si en noviembre los datos son muy positivos, lo que llevamos de diciembre sigue la tendencia. De hecho, este viernes 8, el precio medio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista bajó un 74% con respecto a los datos del jueves, hasta los 21,78 euros/MWh.

En los primeros siete días de diciembre, la eólica lidera la generación eléctrica con una cuota del 27,56% (1.404 GWh), y le sigue la hidroeléctrica con el 20,65% del total (1.052 GWh). Detrás la nuclear (20,06%), los ciclos (13,89%) y la fotovoltaica, con el 6,59%.

Cuota de generación del hueco térmico

Y no sólo las renovables están haciendo caer los precios de la luz, también el precio del gas en el mercado europeo está ayudando a que cuando se encienden los ciclos combinados, no se dispara el coste en el pool.

El contrato a un mes del TTF, el índice holandés de referencia en Europa, desde principios del otoño cayó un 5,5% por debajo de los 40 euros/MWh. El gas ha estado capitulando ante un clima más templado, lo que ha llevado a que la prima de riesgo para el invierno esté prácticamente descartada, ya que los niveles de almacenamiento se mantienen en torno al 95% y los operadores parecen descartar el riesgo en Oriente Medio y Rusia, según explica Vertis, la consultora especializada en mercados de CO2.

"Si bien nos resulta difícil especular sobre los fundamentos del mercado del gas, es probable que la atención se centre en las previsiones meteorológicas. En cuanto al clima, cualquier cosa que no sea una ola de frío en toda Europa probablemente no sea lo suficientemente alcista, y los pronósticos actuales para el próximo mes no ven este como el escenario más probable", concluyen.

