Guerra energética entre la UE y EEUU: Shell, Repsol, Edison, Galp y BP acusan a Venture de retener pedidos de gas natural

Enfado monumental de las energéticas europeas con la gasista norteamericana Venture Global, por incumplimiento de contrato. Aunque viene de meses atrás, la llegada del invierno agrava su nerviosismo por la posible escasez de suministro. Y por eso, la angloholandesa Shell, la británica BP, la española Repsol, la portuguesa Galp y la italiana Edison han ido un paso más pidiendo a las autoridades europeas que tomen cartas en el asunto.

El problema es que Venture Global no les está entregando los cargamentos de gas natural licuado (GNL) en las fechas previstas, aludiendo a que tiene problemas en sus instalaciones. Pero las energéticas del Viejo Continente le acusan de que está vendiendo en el mercado al contado, donde se paga más caro el gas, y se está saltando los acuerdos a largo plazo firmados con ellas.

Por eso, advierten que su negativa a cumplir con los contratos multimillonarios de suministro de gas natural licuado amenaza la seguridad energética de Europa. Un argumento que contrasta con la situación de los almacenes de gas comunitarios, que rozan el 100%.

Shell y BP han pedido a Washington y Bruselas que intervengan en esta amarga disputa con Venture Global. Las grandes petroleras acusan al proveedor estadounidense de GNL de "mala conducta" por retener la carga acordada en virtud de contratos de suministro a largo plazo y, en cambio, vender GNL en el mercado al contado, según adelanta el Financial Times.

Shell alega que la acción "oportunista" de la empresa americana le ha permitido obtener unos 18.000 millones de dólares debido al aumento de los precios del gas desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania en comparación con los 2.800 millones de dólares que recibiría gracias a contratos a largo plazo.

Sus acusaciones han provocado que Venture Global respondiera calificando de "escandalosa" la "petición de interferencia" de las empresas europeas a la Comisión Europea.

En cualquier caso, tanto estas energéticas como Repsol y Edison, están pendientes de un arbitraje contractual por ese incumplimiento de contrato. Todos ellos buscan obligar a la empresa estadounidense a entregar la carga contratada o pagar sanciones financieras en un proceso que podría llevar años.

Seguridad Energética UE-EEUU

El grupo de trabajo UE-EEUU sobre Seguridad Energética se reunió por undécima vez el pasado 31 de octubre, convocado por los copresidentes Amos Hochstein, coordinador presidencial especial para Infraestructura Global y Seguridad Energética de EEUU, y Björn Seibert, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Participó Sarah Ladislaw, asistente especial del presidente y directora sénior de Clima y Energía del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, y Ditte Juul Jørgensen, directora general de Energía de la Comisión Europea.

La discusión se centró en revisar la diversificación de las fuentes de suministro de gas natural de Europa y el creciente comercio de GNL entre Estados Unidos y Europa. Ahora es EEUU, y con diferencia, el mayor proveedor de GNL a Europa. También se debatió sobre AggregateEU, el mecanismo europeo de compra conjunta de gas, y que ha permitido a las empresas europeas mejorar su seguridad de suministro y negociar precios competitivos.

El debate incluyó el estado de las medidas concretas de la UE para reducir aún más la demanda de gas, incluso a través de medidas de eficiencia energética y apoyo político. También la expansión del despliegue de bombas de calor y termostatos inteligentes, un mayor uso de energía renovable y cambios estructurales en los patrones de demanda industrial de Europa.

Más restricciones al gas ruso

Y mientras tanto, la UE está dando los toques finales a un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el último de una docena desarrollado por el bloque desde el inicio de la guerra en Ucrania, donde se incluiría restricciones al comercio del GNL ruso.

Hasta ahora, el gas ruso ya no podía entrar por gasoducto a Europa, pero sí por barco. Con estas nuevas sanciones, no está claro cómo van a ser esas relaciones comerciales, porque los Estados bálticos (Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia), típicamente duros con Rusia, más Polonia, están presionando para que se incluyan en el paquete el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural licuado (GNL). Sin embargo, corresponde a la Comisión Europea redactar la propuesta final y no todos están de acuerdo.

En cualquier caso, según el Ministerio de Finanzas ruso, las ventas de petróleo y gas en octubre aumentaron un 27,5% respecto al año pasado, que suponen más de una cuarta parte del presupuesto general del Estado en lo que va de 2023.

Parte de las ganancias adicionales corresponde a que Putin ha recortado las ayudas a los productores, pero también por los altos precios del petróleo y la recuperación de la demanda mundial de energía. Y no parece probable que eso vaya a cambiar, así que los europeos tienen la difícil elección de elegir entre recortar los ingresos de Rusia y mantener estable los precios en el mercado energético europeo.

