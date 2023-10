Exxon ultima la compra de su competidora Pioneer por 57.000 millones, la mayor transacción de su historia

La petrolera estadounidense Exxon Mobil mantiene conversaciones encaminadas a la adquisición de su rival Pioneer Natural Resources, que podría cerrarse en torno a 60.000 millones de dólares (57.000 millones de euros) en lo que sería la mayor compra de la compañía desde la fusión en 1999 entre Exxon y Mobil.

Según ha adelantado el diario 'The Wall Street Journal', citando fuentes conocedoras no identificadas, la transacción podría anunciarse próximamente, aunque todavía no sería seguro al 100% que la operación llegue a concretarse.

El periódico, que el pasado mes de abril ya informó de la existencia de contactos preliminares entre ambas empresas, destaca que la potencial compra de Pioneer.

Su capitalización de mercado ronda los 50.000 millones de dólares, daría a Exxon una posición dominante en la Cuenca Pérmica del oeste de Texas y Nuevo México, una región que el gigante petrolero considera parte integral de sus planes de crecimiento.

Exxon Mobil, que registró en 2020 el primer ejercicio en 'números rojos' de su historia, al perder más de 22.000 millones de dólares (20.897 millones de euros), registró por contra en 2022 un beneficio anual récord de más de 55.000 millones de dólares (52.242 millones de euros).