El autoconsumo residencial cae en 2023: los hogares ya no perciben la luz como algo caro

Se desinfla el boom del autoconsumo solar en 2023 respecto a los dos últimos años. Especialmente en 2022, cuando se alcanzó la cifra mágica de los 2.649 MW de nuevas instalaciones (una subida del 108%). De ellos, el 39% (1.024 MW) se instalaron en hogares y el 61% restante en instalaciones industriales.

No solo esos números no se van a repetir, sino que se espera una desaceleración importante. "Los hogares ya no tienen la percepción de precios altos de la electricidad", ha dicho José Donoso, director general de UNEF durante la presentación del Informe Anual del sector 2023.

Además, el bajón de solicitudes ha tenido que ver también con los retrasos en la gestión de las subvenciones y a la menor disponibilidad de renta de las familias por la inflación y los tipos de interés.

En España ya existen 200.500 instalaciones residenciales de autoconsumo solar, según datos de Engel Energy, empresa especializada en instalaciones fotovoltaicas. Durante el último par de años, y a partir de la pandemia, el consumo de la energía solar se ha popularizado hasta consolidar una extensa demanda de instalaciones solares.

Junto con los autoconsumos industriales, ya suman 5,5 GW, pero objetivo es llegar a los 19 GW en 2030 según el nuevo PNIEC propuesto por el Gobierno presentado en junio pasado.

"Mientras que las instalaciones para empresas e industrias siguen manteniendo un ritmo adecuado en este año, las residenciales han caído significativamente", añade Donoso. Y como dato interesante, el responsable de UNEF ha señalado que "uno de cada tres hogares que se han instalado autoconsumo, también han incorporado un sistema de almacenamiento energético".

¿Precios altos de la luz?

Puede que las familias no recuerden cuánto pagaban en sus facturas de la luz antes de la guerra de Ucrania, pero la media de este año del precio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa en unos 90,8 euros/MWh. Es cierto que se rebaja un 52% respecto al de la media de 2022 (187,6 euros/MWh) pero sigue siendo un 18% superior al valor anual de 2021 (77,3 euros/MWh).

Y todavía es mucho más elevado que en 2019 y años precedentes. Además, el Gobierno plantea comunicar a Bruselas en el próximo plan presupuestario la retirada de las rebajas de impuestos en las facturas de la luz y el gas.

El consumidor doméstico también tiene en cuenta con los altos tipos de interés y la subida de la cesta de la compra, y está haciendo números.

Y eso que "el coste de las instalaciones solares ha bajado entre un 20% y un 30% desde el año pasado, por lo que la rentabilidad de las instalaciones de autoconsumo residencial es más elevada que nunca", explica por su parte Íñigo Amoribieta, managing director de Otovo, empresa pionera en ofrecer alternativas asequibles para acceder al autoconsumo solar residencial en España.

Para Sergio Balcells, CEO y cofundador de Solfy, primer marketplace de energía solar de España, "estamos en un sector en pleno crecimiento en el que solo un 2% de los hogares y empresas cuentan con instalaciones fotovoltaicas. Así, las posibilidades que se abren para nuestro modelo son enormes".

La compañía acaba de anunciar que, tras una nueva ronda de inversión, la segunda en poco más de un año, ha alcanzado el millón de euros. La financiación en esta ocasión procede del fondo Ona Capital que reforzará su propuesta.

Interés por el autoconsumo

Pese a que los hogares ya no tienen tanta urgencia en instalarse paneles solares sobre su tejado, según Plenitude, una comercializadora de energía de la italiana Eni, en el ranking de búsqueda de información en Google, la ganadora sigue siendo ¿cuánto cuesta poner placas solares?.

No es de extrañar que la pregunta más buscada en Google sobre energía doméstica sea ¿cuánto cuesta poner placas solares? con un volumen de 20.400 búsquedas, escribe la compañía en su blog.

"El precio de los paneles solares puede variar entre 50 euros y 400 euros por unidad, dependiendo de la marca del fabricante, la tipología (mono o policristalino), el tamaño y la potencia. El precio final de la instalación fotovoltaica puede partir de los 3.800 euros y dependerá también del número de paneles a colocar, la situación de la vivienda, la mano de obra, etc.", señala.

"Para hacernos una idea, una instalación de autoconsumo solar de buena calidad tiene un precio de unos 1.600 euros + IVA por cada 1kWp. En este sentido, podemos conseguir la instalación de paneles solares desde unos 4.800 euros (3kW), el mínimo recomendado", agrega.

"Aunque parezca una inversión inicial importante, hay que tener en cuenta que una instalación estándar, debido al precio actual de la electricidad, tarda aproximadamente entre 6-8 años en amortizarse”, zanja

Y por último, señala que "actualmente en España no existen impuestos específicos por tener paneles solares instalados en una vivienda. Lo único que hay que pagar es el IVA de la factura por la instalación de los paneles solares".

