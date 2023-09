El sector del hidrógeno verde en España aplaude que Enagás reúna información de todos los proyectos existentes

La loca carrera por el hidrógeno verde en España necesita certidumbre. Es el incentivo para que se dé luz verde a las inversiones en un vector energético que aún está embrionario. Y para ello, es necesario saber qué proyectos hay, desde la producción hasta el consumo y cómo se va a distribuir y a quién.

Por eso, la presentación por parte de Enagás de un proceso de 'Call For Interest' no vinculante para los primeros ejes de la Red Troncal Española de Hidrógeno ha sido acogida de manera muy positiva por todos los agentes interesados.

"No hay otra figura como la de Enagás que pueda liderar este movimiento", explican a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sector gasista con intereses en proyectos de hidrógeno verde.

[Enagás lanza el proceso de 'Call For Interest' para los primeros ejes de la red española de hidrógeno verde]

"Es difícil que otros puedan hacer un planteamiento tan global y tan integrador como el que ha presentado Enagás, porque cuenta con toda la infraestructura necesaria para hacerla, por la propia naturaleza de la compañía y el apoyo que recibe por parte del Gobierno", agregan.

El plan consiste en que todos los agentes que quieran desarrollar proyectos en cualquier punto de la cadena de valor del hidrógeno verde puedan incorporar su información en una plataforma de Enagás para que se calculen las infraestructuras de transporte de hidrógeno renovable necesarias.

A partir del 22 de septiembre y hasta el 17 de noviembre estará disponible una plataforma digital en la web corporativa de la compañía para que los usuarios puedan aportar la información necesaria de cara a la identificación de oferta y demanda.

Productores, transportistas y consumidores

"Tenemos que avanzar y para eso es necesario que nos den visibilidad sobre los nuevos pasos. En España, hay muchos anuncios y todos presentan proyectos, pero prácticamente no se ha hecho nada", continúan las fuentes del sector energético.

"Instalar un electrolizador no tiene misterio, el problema es cómo te aseguras un comprador de tu hidrógeno verde, si cuentas con renovables offgrid o tienes que acudir al mercado, si consigues un precio competitivo, porque si no, no te lo van a comprar, y asegurarte una red de transprote para que llegue a su destino", señalan.

Además, "aunque la actual red de gasoductos que existe en España se pueda convertir para transportar hidrógeno, se necesita hacer algunos ajustes en válvulas, compresores, sistemas de turbinas y elementos de medidas".

"El 'Call of Interest' de Enagás es una llamada a todos los agentes. Se identifica lo que se necesita y luego ya se organiza", explican fuentes de operadores del sector.

"Es positivo porque levanta el interés a todo el sector, se ve movimiento y ya veremos después quién juega a cada cosa, porque Enagás nos necesita a todos para que esta industria sea un éxito en España", sostienen.

El plan del TSO español (Operador del Sistema Gasista) es presentar este nuevo mapa de proyectos de hidrógeno verde a uno de los grandes consumidores de gas de Europa: la industria alemana. Y ya hay fecha: el próximo 18 de octubre en Berlín.

Carbon Contracts for Difference (CCfD)

El sector privado calienta motores, pero sin impulso desde las instituciones públicas puede que solo se quede en la casilla de salida.

"No hay que esperar a que desde Europa se lance algún tipo de legislación que incentive con primas esa industria. Ya hay algunos estados miembros como Países Bajos que ya han aprobado ayudas y se está viendo el resultado en puertos como el de Róterdam", advierten.

[El petróleo de la UE es el hidrógeno verde: el puerto de Róterdam se transforma para 2,5 GW de electrolizadores]

La opción que se maneja tanto en Bruselas como en España es la de apoyar a la industria del hidrógeno verde con Carbon Contracts for Difference (CCfD), según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras.

Es un sistema de primas que permite beneficiarse a todas las empresas que reduzcan las emisiones de CO2 y conviertan su producción a una producción respetuosa con el clima y recibir subvenciones.

Este programa ya lo anunció el Gobierno alemán para acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en las industrias electrointensivas y convertir sus procesos de producción en producción verde.

Según el concepto de Contrato de Carbono por Diferencia, las industrias que consumen mucha energía "podrían ser compensadas mediante subvenciones dinámicas para cubrir sus costes de OPEX y CAPEX, porque no es lo mismo al principio de la curva de aprendizaje que al final". Aunque reconocen que es un debate que aún no tiene consenso.

En cualquier caso, reconocen que "si el Gobierno de España quiere promover y liderar esta industria podría poner en marcha ese sistema de primas, tanto a promotores como a consumidores y dar así certeza a una inversión en un sector que aún genera muchas incertidumbres. De su mano también está impulsarlo", concluyen.

Sigue los temas que te interesan