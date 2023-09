La sequía en Noruega dispara los precios de las garantías de origen renovable en Europa: su hidráulica bajo mínimos

Las tarifas de electricidad con ofertas de 100% verde, es decir, con un suministro 100% renovable, en realidad lo que compran son certificados de Garantía de Origen de Energía Renovable (GO). Un comercio europeo donde las empresas y las comercializadoras de electricidad pueden adquirirlos al margen del mercado de electricidad. Son dos sistemas diferentes e independientes.

A medida que aumenta la demanda de energía limpia, aumentan las solicitudes de GO y por tanto, se dipara su precio. A finales del año pasado, el precio de los GO alcanzó un máximo, superando los 9 euros/MWh y a principios de 2023 el precio se situaba en 7 euros/MWh, pero según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes del sector, este verano se han vuelto a encarecer.

"Ha habido mucha sequía en el Norte de Europa y por tanto, la producción hidroeléctrica de Noruega ha caído mucho", indican. Al representar la hidroeléctrica noruega el 20% del total de los GO que se comercializan en toda la UE, "no se han podido generar tantos certificados".

La Comisión Europea respaldó las Garantías de Origen como método para impulsar el consumo de energía renovable en línea con la Taxonomía de la UE. Después, exigió a las empresas que informaran sobre los "acuerdos contractuales" para el consumo de energía según los Estándares Europeos de Informes de Sostenibilidad. Así que es un mercado (la compraventa de GO) que está en auge.

El objetivo es que la necesidad cada vez mayor de obtener GO impulse al desarrollo de más capacidad renovable, porque los promotores reciben un incentivo económico añadido al generar con energías limpias.

Los cotizados GO de Noruega

Un GO es la prueba institucionalmente garantizada de que una unidad de energía eléctrica (por defecto, un megavatio hora, 1 MWh) proviene de una forma específica de producción renovable.

No existe un vínculo físico entre los generadores y los consumidores de GO, es decir, no es necesario que haya una línea física presente, ni es necesario consumir el GO en el momento de la generación.

Crecimiento de los GO en Europa. Ecohz

Esto significa que la propiedad renovable de un MWh producido a partir de energía hidroeléctrica en Noruega en verano puede cancelarse por la electricidad consumida en Alemania en el invierno del mismo año.

Y eso es lo que ha ocurrido en este año. La falta de megavatios hora noruegos provenientes de sus centrales hidroeléctricas ha subido la cotización de GO en el mercado europeo.

Los escandinavos, los más verdes

Cada estado miembro de la UE debe tener un esquema GO para demostrar que están utilizando energía verde. Por ejemplo, Dinamarca, Suecia y Noruega en particular producen cantidades increíblemente altas gracias a su enorme capacidad hidroeléctrica y eólica, alrededor del 99% en el caso de Noruega.

En Alemania el 45% de la energía proviene de fuentes renovables, y son uno de los líderes de Europa. España ya está en el 43,5% de su energía de fuentes renovables. Solo el 25% de la energía en los Países Bajos es renovable y en Bélgica, sube un punto hasta el 26%.

En el caso de Francia solo es el 28% porque el resto lo abastecen sus más de 50 centrales nucleares. Italia lo supera por poco, con un 31% de participación en el mix.

