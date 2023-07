Capital Energy pone en venta una cartera de más de 1.500 MW eólicos en España

Capital Energy ha puesto a la venta una cartera de más de 1.500 megavatios (MW) de proyectos eólicos en avanzado estado de desarrollo en España, en la que incluye también la posibilidad de instalar otros más de 500 MW solares mediante hibridación.

Así lo han confirmado fuertes de mercado a Europa Press, que señalan en la mayoría de los casos los proyectos ya cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, así como con las autorizaciones administrativas preceptivas.

En concreto, estos más de 2.000 MW de capacidad puestos a la venta por el grupo fundado por Jesús Martín Buezas representan menos del 10% de la cartera renovable de la empresa, que actualmente alcanza los 25 gigavatios (GW), y suponen alrededor del 20% de aquella en estado de maduración más avanzado, que ronda los 10 GW.

Asimismo, existe la posibilidad de que el adquiriente, si por ejemplo fuera un inversor que no contara todavía con un 'pipeline' de crecimiento en renovables en España, pudiera hacerse con otros 2.000 MW eólicos más. No obstante, esa parte de la cartera no incluye proyectos en un estado de desarrollo tan avanzado.

Fuentes de Capital Energy consultadas por Europa Press declinaron realizar ningún tipo de comentario sobre el lanzamiento de esta operación.

La venta, que la compañía prevé cerrar antes de que finalice este año, dará a Capital Energy la fortaleza financiera necesaria para seguir desarrollando su plataforma de negocios sostenibles basada en las energías renovables.

En este sentido, el grupo prevé potenciar la puesta en marcha de instalaciones de generación renovable ligadas a clientes industriales a medio plazo, no sólo a partir de tecnologías maduras como la eólica 'onshore' y la solar fotovoltaica, sino también con tecnologías más innovadoras como la eólica 'offshore' y soluciones de almacenamiento, así como con otros negocios, como el del hidrógeno o el de los centros de datos.

Ya el año pasado el grupo cerró una operación de venta con la eléctrica austriaca Verbund del 70% de cinco instalaciones renovables en desarrollo en España -cuatro parques eólicos y una planta fotovoltaica- que en total suman una potencia de 171 MW.

