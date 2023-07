Los parques solares, a pleno rendimiento mientras la eólica supone el 70% de la energía no consumida en España

Nuevos datos sobre el curtailment o la cifra de vertidos y/o 'parón' de parques eólicos y solares fotovoltaicos. Aunque el 2022 se disparó más de un 1.000% respecto al año anterior y en 2023 la tendencia sigue al alza, la tecnología que más excedentes produce y tiene que tirarlos no es la fotovoltaica, sino la eólica.

Así lo confirma el último análisis realizado por la empresa de soluciones energéticas Optimize Energy, en el que incluso destaca lo ocurrido entre el viernes 30 de junio y el 1 de julio. El sistema eléctrico español vivió unos de sus mayores momentos de curtailment. Más de 78 GWh no pudieron ser inyectados a la red, pero de ellos 53 GWh fueron eólicos y solo 10 GWh eran fotovoltaicos.

"Es cierto que siempre se ha pensado que podría estar relacionado con la gran incorporación de fotovoltaica en el último año, pero la realidad es que tiene que ver mucho más con identificar dónde hay más congestión y más capacidad instalada concentrada, porque ahí se explicaría que fuera la eólica la que ha tenido que parar sus aerogeneradores", ha dicho a EL ESPAÑOL-Invertia Rodrigo García Ruiz, experto en energía y Energy and Risk Management Analysis Manager en Optimize Energy.

Eso significa que en esos dos días (30 de junio y 1 de julio), se dispararon los vertidos de red muy por encima de la media de los seis meses anteriores y el 71% era electricidad proveniente de parques eólicos, el 13,2% de cogeneración, el 7,14% de termosolar y solo el 4,02% era de fotovoltaica.

"Hasta que REE libere los datos dentro de 90 días, no sabremos muy bien qué ha pasado esos dos días y por qué se han tenido que parar tantos parques eólicos", añade García Ruiz.

Cae la demanda

Sin embargo, el experto de Optimize Energy también señala que no solo hay que apuntar al exceso de generación, "sino a la caída de la demanda, que no remonta ya desde hace meses".

La demanda de energía eléctrica ha caído al nivel más bajo de los últimos veinte años, según los últimos datos de REE. La demanda eléctrica nacional experimentó en junio un descenso del 5,7%con respecto al mismo mes del año anterior, una vez descontados los efectos de laboralidad y temperaturas. En términos brutos, se estima una demanda de 19.962 GWh, un 6,4% inferior a la de junio de 2022.

Curtailment en España por tecnología Optimize Energy

En el acumulado del primer semestre de 2023, España ha registrado una demanda de 120.059 GWh, un 4,4% menos que en el mismo periodo de 2022. De nuevo, una vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda desciende un 3,9% respecto al mismo periodo de 2022.

No solo ha caído la demanda eléctrica en el sector industrial, también en el residencial. La caída de la producción es ya del 4%, con datos de junio de 2023, y sufre el mayor retroceso desde marzo de 2021. Se frena la actividad industrial española y el volumen de pedidos de la industria se reduce por sexto mes consecutivo, según el Índice PMI.

Y a esta situación se une el boom del autoconsumo. Según el I Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltaico de APPA Autoconsumo, solo en 2022 el autoconsumo ya sumaba 2,6 GW en España y generaba el equivalente al 1,8% de la demanda eléctrica nacional.

Más vertidos en 2023

Optimize Energy confirma que los datos no solo corresponden a dos días, sino que es una tónica general durante el año.

"Revisando los datos de 2022 el curtailment en el mismo periodo queda así, la eólica ha vertido 225.016,1 MWh (en 2023 un 61% más respecto a 2022), los excedentes de la solar fotovoltaica han sumado 126.496,9 MWh (en 2023 un 44% más), y la solar térmica ha tenido 164.538,8 MWh (en 2023 un 78% menos)".

"También estos datos se pueden explicar porque muchos parques están acogidos al sistema SRAP, es decir, que REE les da la posibilidad de cortarles la generación cuando quiera -o lo necesite el sistema- a cambio de una retribución o de requerirles producir en un pequeño plazo de tiempo", continúa Rodrigo García Ruiz.

"Si no están acogidos en el SRAP, si no venden su producción en el mercado mayorista, no ingresan nada".

"En definitiva, así a grosso modo, se podría decir que en 2022 se ha llegado a verter (no se ha utilizado) el 10% de la generación renovable producida en España, y en los dos días señalados anteriormente, el porcentaje podría subir hasta el 20%", concluye.

