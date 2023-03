Desaparece la psicosis por la falta de gas en Europa en 2023: los precios se mantienen por debajo del nivel de preguerra

#Gas. Datos de febrero para la demanda en 🇪🇸 y 🇩🇪. Datos vs media 5 años:



🏭Industria continúa cayendo, a menor ritmo:

🇪🇸 -12,6% (-9,7% vs feb-22)

🇩🇪 -18,2%



🏘️Consumo hogares aumenta en España:

🇪🇸 +10% (+10% vs feb-22)

🇩🇪 -16,5%



Total:

🇪🇸 +4% (-3,5% vs feb-22)

🇩🇪 -17,4%