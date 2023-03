Stilwell (EDP): "La reforma del mercado eléctrico propuesta por España no tiene sentido en el marco regulatorio europeo"

La energética portuguesa EDP, la cuarta eléctrica en España con activos en generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, gas y servicios, se ha mostrado en contra a la propuesta de reforma de mercado eléctrico que ha presentado el Gobierno a Bruselas.

"Hay planteamientos razonables y otros que no lo son", ha respondido el CEO de la compañía Miguel Stilwell, a preguntas de EL ESPAÑOL-Invertia en la presentación de su Plan Estratégico 2023-2026.

"Creemos que el mercado está funcionando y que el sistema marginalista es un camino que se ha hecho bien desde hace dos décadas, por lo que no entendemos que se quiera acabar con él". Sin embargo, ha reconocido que "es bueno promocionar los PPAs -la compañía tiene el 60% de su cartera bajo este tipo de contratos a largo plazo- pero no es positivo que nos obliguen a hacerlo".

"No se puede imponer que tengamos que firmar PPAs sobre activos ya existentes. No nos parece adecuado y dentro del marco regulatorio europeo no tiene sentido".

Stilwell, sin embargo, está favor de aprobar los mecanismos por capacidad, las subastas, proteger a los consumidores vulnerables, y dar estabilidad a los precios.

Recurrir el impuesto energético

También se ha mostrado contrario al impuesto a banca y energética aprobado para este año. "Es un impuesto discriminatorio e injustificado, y pensamos en recurrir a nivel empresa, además de ir de la mano de nuestra patronal, Aelec".

"Este impuesto es el único de la UE que carga sobre los ingresos y no solo sobre los beneficios, es una incoherencia fiscal que va contra la regulación europea".

El impacto para las cuentas de la compañía será de "entre 50 y 60 millones de euros", ha confirmado el responsable de la energética. "Y la incertidumbre regulatoria en España se suma a la que también está propiciando Bruselas, que a diferencia del Plan IRA de EEUU, está desincentivando las inversiones en transición europea en el territorio comunitario".

