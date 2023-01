Ribera se compromete a "dar respuesta a todos los proyectos renovables presentados antes del 25 de enero"

Cuenta atrás para que cientos de proyectos renovables puedan ser una realidad en España. El próximo 25 de enero, todos ellos deberán contar con una Declaración de Impacto Ambiental. Aquellos que no lo consigan porque la Administración no les haya dado una respuesta no perderán el aval, pero sí el punto de acceso y conexión a la red. En esta situación, tendrían que volver a empezar de cero.

Pero la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado en un encuentro con los medios que "estamos en condiciones para poder cumplir con todos los expedientes que vencen ese día". Y no solo la Administración central, también "sabemos que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas se han expresado diciendo que eso va a ser así también en su caso"

Sin embargo, ha reconocido que "hay otras que han transmitido su preocupación porque sienten que todavía pueden ir apuradas".

[Las renovables, al límite: la lentitud de la Administración hará caducar cerca de 100 GW con un alto coste económico y social]

El compromiso de cumplir con los plazos se aprobó en septiembre pasado, con el Plan de Contingencia para el ahorro energético. "Simplificaremos la tramitación de los casi 150 GW renovables que han solicitado construirse en el país", dijo entonces Sara Aagesen, la secretaria de Estado de Energía, en un encuentro con los medios tras la Conferencia Sectorial de Energía.

Pero esa tramitación solo depende del Gobierno central si es un parque con una potencia superior a 50 MW. Cuando es inferior, les corresponde a las comunidades autónomas realizar el procedimiento.

No más prórroga

Pese a que se barajó la posibilidad de volver a aprobar otra prórroga para que diera tiempo a las administraciones a terminar a tiempo, la vicepresidenta tercera ha confirmado que "es muy difícil explicar que haya una extraordinaria y urgente necesidad de ampliar un plazo que ya ha durado un año y medio".

"Es obvio que los promotores tienen derecho a tener una resolución sobre su proyecto en tiempo, pero también hay otros agentes que están a la espera de saber si siguen adelante los planes, porque toda esta situación está bloqueando capacidad de transportar electricidad y de evacuar electricidad en todo el sistema".

[Fin del cuello de botella de las renovables: la UE aprueba que el silencio administrativo da luz verde a los proyectos]

"Así que, en principio, yo confío en que todo se resuelva adecuadamente para el 25 de enero", ha añadido Ribera. "Tenemos que contemplar con total normalidad el mantener una cierta disciplina, que lógicamente, requiere redimensionar los equipos de las distintas administraciones a la altura de lo que representa la inversión en un sector enormemente importante e interesante".

La ministra ha reconocido que las renovables en España "están viviendo un momento dorado, pero que tiene que gestionarse lógicamente con todas las cautelas y valoraciones ambientales y sociales que corresponden".

Más de 80 GW a la espera

En marzo de 2021, se aprobó el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) que establecía que durante el periodo 2021-2030 se esperaba la instalación de una capacidad adicional de generación eléctrica con renovables de 59 GW.

Sin embargo, según han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sector eléctrico, hay "unos 80 GW que están esperando la confirmación de sus DIA (Declaración de Impacto Ambiental) para comenzar a construir".

De esos 80 GW, "alrededor de 45 GW han solicitado el acceso y conexión a la red de Transporte, a la alta tensión", y los 35 restantes a la red de distribución.

Esto supondría que en dos o tres años (por ejemplo, 2025), el objetivo del PNIEC para la próxima década no solo se habría alcanzado, sino superado en un 35% más de capacidad.

Sigue los temas que te interesan