La gasolina y el gasóleo vuelven a niveles de marzo de 2021 y acercan el fin de la ayuda al combustible

En dos semanas (31 de diciembre) caduca la bonificación a los carburantes de 20 céntimos por litro, y el Gobierno sigue haciendo mutis por el foro. Es decir, que los ciudadanos no saben qué va a pasar con este descuento de cara al año que viene.

Inicialmente se planteaban tres escenarios: uno, continuar con el descuento hasta nuevo aviso; otro, su eliminación total. Y, el tercero, restringirlo solo para transportistas y/o para "los que lo necesiten", como sugirió hace unas semanas la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Las últimas declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, empujan hacia esa opción. "El Ejecutivo estudia mantenerla solo para algunos sectores económicos", ha dicho este viernes a Rac-1.



[El Gobierno eliminará el descuento de la gasolina si el precio del crudo sigue bajando]

En concreto, ha admitido que la idea del Gobierno es "centrar" esa ayuda solo en los sectores más afectados, como el del transporte, la agricultura, la ganadería o la pesca, entre otros.



"El descuento generalizado de 20 céntimos por litro de combustible tiene un impacto fiscal muy importante y no beneficia a las clases más vulnerables", sino solo a quien "tiene coche", y además no se incentiva el ahorro en carburante.



Con todo, Calviño ha comentado que el Gobierno esperará a finales de año para tomar una decisión y ver cómo se comportan los precios del gasóleo y de la gasolina. E incluso que podría ser que el 31 de diciembre no fuera el último día con la subvención para todos.



Combustibles vs. petróleo

No siempre van paralelos los precios de la gasolina y el diésel con la cotización del petróleo en los mercados internacionales. De ser así, no habría ninguna duda de que los combustibles tendrían que estar más baratos, porque el precio del petróleo no remonta.

Su coste sigue cayendo pese al control de la producción de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el embargo de la UE al petróleo ruso del 5 de diciembre.

Tanto es así que el barril de referencia tanto en EEUU (Texas) como en Europa (Brent) sigue rozando el precio más bajo del año, entre 74 dólares y 80 dólares, y mantiene la tendencia a la baja que arrancó hace un mes. El descenso es más notorio si se compara con los picos de 130 dólares por barril que vio el mercado a comienzos de marzo pasado, pocos días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Algunos analistas incluso pronosticaron precios por encima de los 200 dólares.

Ahora, el petróleo parece así depreciarse al conocerse que el Banco Central Europeo aumentó los tipos de interés al 2,5% y también lo hace el Banco de Inglaterra, hasta un 3,5%, después de que la víspera la Reserva Federal subiera también medio punto los tipos.

Gasolina en 1,603 euros/l

El precio de la gasolina marca de media 1,606 euros/l y el diésel se sitúa en 1,673 euros/l. A estas cifras hay que restar los 20 céntimos que el Estado bonifica en las estaciones de servicio, por lo que está en torno a 1,4 euros el litro.

Y por primera vez en muchas semanas, el diésel se acercó al precio de la gasolina. La brecha entre ambos carburantes sigue así recortándose y ya es tan sólo de apenas unos céntimos a favor del diésel frente a la gasolina.

Pero ¿por qué a veces es más cara la gasolina y otras el gasoil? "Esto es como la típica manta que si te tapas los pies te deja el pecho al descubierto", explicaba hace unas semanas a EL ESPAÑOL-Invertia, Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

"Las refinerías maximizan su producción de diésel porque la demanda supera con mucho a la oferta y su margen de refino al procesar diésel es muy elevado, o al revés, en función de si es verano, hay un incremento de la demanda de uno u otro", o de sus intereses comerciales.

[Pagar 150 euros por llenar el depósito este verano, ¿hasta dónde puede llegar el precio de la gasolina?]

Según la AIE (Agencia Internacional de la Energía), la producción de las refinerías subió en noviembre en 2,2 millones de barriles diarios para alcanzar su mayor nivel desde enero de 2020, antes de la pandemia, lo que recortó los precios de gasolina y diésel.



¿Y en 2023?

La AIE también ha advertido de que no descarta un aumento del precio del crudo en 2023 debido a la tirantez del mercado global, a pesar de la actual fase de caída causada por el debilitamiento de la economía mundial.



En su informe mensual sobre el mercado de petróleo, la AIE señala cómo la cotización ha caído en torno a 15 dólares por barril en el último mes debido al descenso de la demanda por el debilitamiento de la economía y la abundancia de la oferta.



Ello se ha producido a pesar del descenso de producción de la OPEP y sus aliados (OPEP+) y de la relajación de las medidas contra la covid de China, que podría resultar en un incremento de la demanda de ese país, el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo.



Aunque los precios más bajos suponen un "alivio" para los consumidores afectados por el aumento de la inflación, el impacto completo de los embargos sobre el crudo y derivados "está todavía por verse", indica el documento. Por ello, la agencia advierte de que "según avanzamos por los meses de invierno y hacia un mercado más ajustado en 2023, no puede descartarse otro aumento de precios".

Entonces, ¿qué hará el Gobierno? ¿volverá a activar la subvención de los 20 céntimos?

