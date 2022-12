La hidroeléctrica entra con fuerza en el mix eléctrico por el azote de la borrasca Efrain y reduce el consumo de gas

Aunque no se puede cantar victoria, la borrasca Efrain ha traído mucho viento, que se traduce en energía eólica, pero también mucho agua que ha activado las centrales hidroeléctricas.

Esta semana "ha sido la de mayor generación de hidroelectricidad del año, en los últimos cuatro días se ha incrementado un 70%", explica a este diario Francisco Valverde, experto en el sector eléctrico y consultor en desarrollo del área de renovables de eficiencia energética del grupo Menta Energía.

Y si más del 35% de la energía generada en España ha sido eólica, "de momento, diciembre va a ser el mes con mayor cuota de generación hidroeléctrica del año".

[La eólica en noviembre alcanzó los 6.733 GWh y supuso el 31% del total, su mayor cuota desde diciembre de 2020]

Según el boletín diario de REE, la hidroeléctrica alcanzó una cuota del 15% en el mix eléctrico el jueves 15 de diciembre. Muy alejado del escaso 4,9% del mismo día de noviembre o del 2,1% del 15 de octubre.

Aún así "si se compara con el año anterior, se puede comprobar lo mal que estamos, entonces se generaron 30 TWh y este 2022 no creo que se llegue a los 17 TWh", añade el experto.

El precio de la luz

Sin embargo, "no se puede decir que la generación hidroeléctrica ayude a bajar el precio de la luz, porque al ser una tecnología gestionable suele aprovechar el coste de oportunidad", añade Valverde.

Normalmente, suele ser el agua la que marca el precio en la mayoría de las horas. A todos los efectos el precio del agua es el mismo que el del gas, porque lo toma como referencia. Si el gas está más caro, el agua está más cara.

Evolución de la generación hidroeléctrica en 2022. REE.

Pero no todo el agua funciona igual. "Depende de si la central genera electricidad de agua fluyente (no UGH) o de presa (UGH). Las primeras no son gestionables y ayudan a bajar el precio en mercado mayorista, las segundas aprovechan el coste de oportunidad", indica.

Y con las lluvias, contrariamente a lo que se puede pensar, han sido las centrales hidroeléctricas de presa las que más agua han soltado. "Aunque no sirve para bajar el precio en el pool, al desplazar el gas de los ciclos combinados, en la factura final no hay que pagar tanta compensación por el mecanismo ibérico".

Generación UGH y no UGH en lo que va de 2022. REE.

Antuko, consultora especializada en Energía, señala en su análisis mensual que la hidráulica marcó el precio en el mercado ibérico en un 45% de las horas de la semana pasada (hasta los 146 euros/MWh) y la anterior hasta en un 58% de las horas. Un porcentaje muy superior al del gas (25% y 20% respectivamente).

De la sequía a la borrasca

El año hidrológico 2021-2022 ya es el tercer año más seco de lo que llevamos de siglo y el cuarto de la serie histórica, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). De octubre de 2021 a octubre de 2022, se produjeron en España un 26% menos de precipitaciones, solo por detrás de las registradas en los años 2004-2005, 1998-1999 y 2011-2012.

Y de aquellos barros estos lodos. La situación de la mayoría de las cuencas hidrográficas es crítica. Según datos de embalses.net, de media solo se llega al 35,71% de la capacidad de agua embalsada, aunque acercando la lupa, hay algunas regiones que están mejor que otras. Es el caso de Galicia (57,64%), Asturias (57,02%), País Vasco (57,54%), Comunidad de Madrid (52,83%) o Comunidad Valenciana (51,99%).

De estas cifras, hay que tomar en cuenta solo los embalses que disponen de una central eléctrica. Según el Boletín Hidrológico del Ministerio para la Transición Ecológica, las reservas en embalses hidroeléctricos están en un 47,7%, algo por debajo del 52,5% de la misma semana del año anterior, o el 59,3% de media de los últimos 10 años.

Por regiones, solo están en una situación crítica las centrales situadas en el río Duero (de una media en los últimos 10 años del 54%, están en un 34,4%), y el Ebro (del 71,2% al 41,4% actual).

