El sector del autoconsumo se revuelve contra Iberdrola: no puede ser que tenga el 40% del mercado en España

Se ha levantado un gran revuelo en el sector del autoconsumo solar en España. Iberdrola afirma que gestiona más del 40% de todas las instalaciones actuales, pero a las empresas del sector los números no les salen.

"Es imposible que Iberdrola cope el 40% del mercado, no solo compite con otras grandes energéticas que están sumando muchos megavatios en sus carteras, sino con multitud de pequeñas y medianas empresas que han proliferado al calor del boom del autoconsumo en España", señalan fuentes del sector renovable a EL ESPAÑOL-Invertia.

Es posible que a finales de este año se alcance el récord de los 5 GW de capacidad instalada de autoconsumo. "Eso supone que Iberdrola debería tener casi 2 GW, un dato muy, muy alto si estamos hablando de instalación. Hay muchas empresas grandes y pequeñas trabajando en el sector en España".

[Iberdrola ya cuenta con el 40% de la cuota de autoconsumo en España y quiere multiplicar por 4 ó 5 su capacidad en 2025]

Pese a la falta de datos públicos, en los primeros puestos del ránking, según los megavatios instalados, estarían las grandes compañías especializadas en autoconsumo industrial.

EDPR, POWEN, Edison Next, EiDF, Nexus, GFM, Cubierta Solar, Sotty Solar, la sueca SVEA, Solar Proxy, Greening, Neton Power, Prosolia... "La lista es muy larga, estaríamos hablando de más de 400 empresas con cierto volumen de negocio", explica a este diario Luis Villar, Financial and Market Adviser, especializado en M&A en este sector.

"Se podría decir que para considerarse de cierto tamaño y estar de los primeros de la lista, se debería sumar entre 50 y 70 MW instalados, y la mayoría de las grandes ya llegan a esas cifras", añade por su parte Jon Macías, director comercial de Edison Next España a este diario.

Según han confirmado fuentes de POWEN, esperán alcanzar los 100 MW a final de año, EiDF supera ya los 67,5 MW y Edison Next España suma 70 MW. Cada una representa algo más del 1% del total, pero las empresas del sector se están duplicando y triplicando en muy poco tiempo por el volumen de proyectos que tienen sobre la mesa, según APPA Renovables.

Iberdrola, líder del sector

De lo que no cabe duda, según los datos que se conocen públicamente, Iberdrola es el líder indiscutible del sector. En la presentación en su Capital Market Day, la energética anunciaba que había instalado ya 220 MW en 2022, pero la suma de su negocio le sitúa en el primer puesto con una cuota de mercado del 10%.

Lejos queda la cifra del 40% de la que hablaba la energética, pero porque se refería a clientes gestionados.

Es decir, autoconsumidores acogidos a compensación simplificada a través de las tarifas de la comercializadora de Iberdrola, instalaciones conectadas a la red de distribución de i-de, o partners con otras compañías. Y en general productos energéticos y de innovación, como las baterías virtuales, pensados para desarrollar esta industria.

"Lo más importante es que desde Iberdrola queremos fomentar el autoconsumo y siempre que se hable de este sector es relevante para que crezca y para que empresas y hogares tomen decisiones a favor del autoconsumo", explican desde la compañía.

De 9 a 14 GW en 2030

El autoconsumo creció un 102% en 2021 respecto al año anterior alcanzando los 1.203 MW instalados. En el segmento doméstico aumentó un 32%, mientras que el comercial lo hizo un 26% y el industrial un 41%. Se espera que podrían doblarse esas cifras cuando finalice este año (se esperan más de 2,5 GW).

El Gobierno aprobó un objetivo para alcanzar los 9 GW de potencia instalada en 2030 en la Hoja de Ruta del Autoconsumo. Sin embargo, dejó abierta la puerta a aumentarlo hasta los 14 GW instalados en el caso de darse un escenario muy favorable de alta penetración.

Si se sigue creciendo al ritmo actual, se podría llegar hasta esa máxima ambición. Según ha publicado en redes sociales Roger Pasola de Galp Solar, "desde luego, todos estos datos apuntan a que llegaremos con creces, y antes de lo previsto, al escenario optimista de 14 GW que establecía la hoja de ruta de autoconsumo".

Sigue los temas que te interesan