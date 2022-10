Sánchez apunta al reparto de costes con Francia como el principal escollo para poner en marcha el BarMar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apunta al reparto de costes en Francia como el principal escollo que debe resolverse para poner en marcha el BarMar, la tubería subterránea alternativa al Midcat que debe conectar el puerto de Barcelona con el de Marsella. Sánchez, Emmanuel Macron y António Costa han llegado a un principio de acuerdo sobre esta infraestructura, pero sin concretar los principales detalles: los plazos de construcción, el presupuesto total y el reparto de costes entre los tres países.

Todas estas cuestiones todavía deben definirse en una nueva reunión entre Sánchez, Macron y Costa que se celebrará a principios de diciembre en Alicante, coincidiendo con la cumbre del grupo EuroMed del 8 y 9 de diciembre. Sánchez ha desvelado que ha invitado también a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya que los tres países aspiran a lograr financiación europea.

Durante la rueda de prensa final del Consejo Europeo de Bruselas, el presidente del Gobierno ha insistido en un par de ocasiones en que "lo importante es acordar el reparto de costes".

[Sánchez y Macron acuerdan enterrar el Midcat y sustituirlo por "un corredor verde" entre Barcelona y Marsella]

En todo caso, Sánchez ha considerado como una "gran noticia" el acuerdo entre España, Francia y Portugal porque permite superar el bloqueo del Midcat, rechazado por el Gobierno de París. "Había inicialmente una dificultad por parte del Gobierno francés de que esta interconexión atravesara el Pirineo. Se nos planteó que estudiáramos alternativas y ofrecimos una", ha explicado.

El presidente del Gobierno sostiene que el BarMar contribuye a "dar alternativas al chantaje energético de Putin" y constituye "una gran oportunidad para la Península Ibérica de convertirse en un hub de producción y exportación de hidrógeno verde". Su equipo asegura que la nueva tubería tardará en construirse alrededor de cinco años, por lo que no sirve como respuesta inmediata a la crisis actual. Pero sí podrá utilizarse inicialmente para gas y después consagrarse a hidrógeno verde.

Pedro Sánchez, Olaf Scholz y Mario Draghi, durante la cumbre de este viernes en Bruselas UE

El canciller alemán, Olaf Scholz, que apoyaba a España con el Midcat en contra de Francia, se ha felicitado también por la solución alternativa Barcelona-Marsella. "Es un gran paso adelante que vaya a haber una tubería que conecte Francia con la Península Ibérica. Estoy muy contento de que los esfuerzos que habían fracasado durante muchos años hayan producido ahora un buen resultado. Hay un tubo que irá desde Portugal y España a Francia y luego conectará con Europa Central", ha dicho.

Sánchez ha celebrado el acuerdo de mínimos alcanzado esta madrugada por los líderes europeos para intervenir el precio del gas, aunque apunta que a España le gustaría avanzar más rápido y con más ambición. No obstante, el compromiso ya ha tenido un primer impacto en el mercado puesto que este viernes han bajado los precios del gas.

[La UE alcanza un acuerdo de mínimos para avanzar en la intervención del precio del gas]

Para el presidente del Gobierno, el principal elemento del acuerdo es el tope temporal y flexible al precio del gas importado, que espera que entre en vigor antes de fin de año. Pero también se ha felicitado por la puesta en marcha de las compras conjuntas de gas para reforzar el poder negociador de la UE en el mercado mundial, una idea que España fue uno de los primeros países en impulsar.

Sánchez sostiene además que la 'excepción ibérica' que aplican España y Portugal para rebajar el precio del gas se ha convertido en una "referencia" para el resto de Estados de la UE, que han pedido a la Comisión de Von der Leyen un plan para 'europeizarla'. No obstante, admite que su Gobierno ha tenido que aclarar muchas dudas que tenían el resto de socios, en particular sobre cómo se financia y si provoca o no un aumento del consumo de gas.

El presidente del Gobierno asegura que el consumo de gas nacional ha disminuido tanto entre los hogares como en la industria. El problema es que España ha estado exportando más electricidad a Portugal por la sequía y a Francia por el parón de las nucleares, lo que sí ha incrementado el consumo de gas total.

Sigue los temas que te interesan