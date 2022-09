Ahora toca poner la lavadora a mediodía: el aumento de la fotovoltaica y la subida del gas obliga a cambiar los hábitos

La generación fotovoltaica en España ha batido récords hasta agosto y supera lo que generó en todo 2021, según datos de REE. Tanto es así, que este verano se ha convertido en el tercer país de la UE con mayor cuota de energía solar en su mix de generación eléctrica.

Su producción hace caer los precios en las horas centrales del día y cuando llega la noche, no queda otra que encender los ciclos combinados (las centrales térmicas de gas). No hay sol y las olas de calor no han dejado soplar al viento ni en horario nocturno. Así que el exorbitado precio del gas (es 12 veces más caro que hace un año), eleva el precio de la luz un 30% más por las noches.

Eso es lo que hace que sea mejor poner la lavadora al mediodía, y como en la factura de la luz se penaliza consumir entre las 10 y las 14 horas -horario punta-, aprovechar las horas de sol entre las 14 y las 18 horas -horario llano- para poner los electrodomésticos.

[La nueva factura de la luz cambia los hábitos: poner la lavadora y planchar por la noche ya es una realidad]

Más solar que nunca

En lo que llevamos de año esta tecnología ha producido 21.001 GWh, un 37,3% más que en el mismo periodo de 2021. El parque instalado fotovoltaico en España representa a día de hoy el 14,6%. Así, la fotovoltaica está cerca de convertirse en la tercera tecnología en potencia instalada.

Y no solo está ocurriendo en España. También en el resto de la Unión Europea. Según el último análisis del think tank energético Ember, la UE generó un 12% de su electricidad a partir de la energía solar entre mayo y agosto de este año, lo que ayudó a evitar potenciales importaciones de gas natural por valor de 29.000 millones de euros. Esta cifra del 12% es 3 puntos superior al 9% registrado en el mismo período del año pasado.

El estudio destaca que durante estos meses se batieron récords de cuota de energía solar en 18 países de la UE, entre ellos España, que alcanzó el 17%. Solo en dos países se registró una participación superior de la energía solar en el mix de generación eléctrica: Países Bajos (23%) y Alemania (19%).

Generación solar este verano en la UE Ember

Paweł Czyżak, Senior Energy & Climate Data Analyst de Ember, ha señalado que "mientras Europa se ve sacudida por la crisis del gas, la energía solar aporta un alivio muy necesario. Cada teravatio-hora de electricidad generada con energía solar ayudó a reducir nuestro consumo de gas, ahorrando miles de millones a los ciudadanos europeos”.

Un 30% más cara la noche

Cuando no hay fotovoltaica y escasea la eólica, por las noches, los ciclos combinados de gas producen más y encarecen el precio de la electricidad en esa franja, con un mayor impacto en la industria por su perfil de consumo, señala el Grupo ASE en su último informe.

De hecho, la demanda de gas de la industria se ha hundido un 32%, más que durante el confinamiento por la Covid (-21,2%) y el sector textil es el más castigado (-44%).



El precio medio de la electricidad en este mes de agosto ha sido el más alto de la historia, a pesar de que el mecanismo del tope al gas logra que la electricidad sea un 36% más barata que en las principales economías europeas.

El coste de ajuste de compensación tiene mucho más impacto en las horas en las que los ciclos combinados de gas producen más, que suelen coincidir con los momentos de baja o nula radiación solar y escasa generación eólica.

La aportación de los ciclos combinados ha crecido más de un 130% por la caída de las importaciones desde Francia, el aumento de la generación para exportación y la disminución de la producción hidráulica (-45%). Y a esto hay que añadir que los precios del gas se han multiplicado por 4 ó 5.

El impacto del ajuste ha invertido por completo la curva de precio y se están dando importantes diferencias entre el día y la noche, de más de 120 euros/MWh. Según alertan los analistas de Grupo ASE, esto perjudica más a la industria, por su perfil de consumo, que a los hogares y los comercios.

Sigue los temas que te interesan