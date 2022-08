Francia anuncia el cierre de tres nucleares, 3,8 GW, por el calentamiento del agua de los ríos con la ola de calor

EDF también ha tenido que reducir la producción de otros reactores en varias ocasiones en las últimas semanas, que no se benefician de una exención: el último episodio se refería al reactor número 2 de la central eléctrica de Tricastin, en el Ródano, que tuvo que modular su potencia dos veces, durante unas horas, los días 29 y 31 de julio.

"Estamos muy por debajo de los límites", explica Olivier Desclée, portavoz de Engie Electrabel. "La temperatura máxima instantánea autorizada es de 33°C, estuvimos a 28,7°C el martes al mediodía. La temperatura máxima diaria es de 32°C, estuvimos a 29,3°C el martes. La temperatura máxima mensual es de 30°C, estamos en 28.9°C. Con base en el historial, no esperamos problemas en los días que vienen".

En Tihange, los estándares son diferentes: el diferencial entre el agua aguas arriba y aguas abajo de la planta no puede exceder los 4 grados, y el agua no puede tener más de 28°C aguas abajo. De nuevo, no se anuncia ningún problema a corto plazo. "Solo un reactor está funcionando, subraya Olivier Desclée. Este martes, el diferencial de temperatura fue de 2,5°C, con una temperatura aguas abajo de 25,8°C".