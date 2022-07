Ribera asegura que no reforma la tarifa regulada de la luz porque “existe poca competencia en el mercado” Congreso

Quedan pocos meses para que el Gobierno presente ante Bruselas un nuevo sistema para la tarifa regulada o PVPC, hasta ahora vinculada al mercado mayorista de electricidad y por tanto, sometida a la volatilidad de los precios energéticos. Fue una condición 'sine qua non' de la Comisión Europea. No se podía aprobar la 'excepción ibérica' o tope del gas si no se hacían cambios. Sin embargo, aún se sabe muy poco de cuál va a ser su diseño final.