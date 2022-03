Guerra en el sector energético: los 'beneficios caídos del cielo' enfrentan a eléctricas con gasísticas y petroleras

Andan las aguas revueltas entre eléctricas, gasistas y petroleras por los llamados "beneficios caídos del cielo". La reunión de los principales espadas del sector energético (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, EDP y Acciona) con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en La Moncloa ha tenido como tónica general la disposición de todos a "arrimar el hombro" ante la compleja situación actual, con los precios de la energía desbocados.

Sin embargo, la cuestión de quién se está beneficiando de la situación de altos precios energéticos no la ven todos igual. Según fuentes del sector eléctrico, las eléctricas le han demostrado el presidente del Gobierno que no tienen "beneficios caídos del cielo". "Algo que no han podido demostrar las petroleras y las gasistas que sí tienen beneficios extraordinarios", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

Con el sistema marginal de fijación de precios en el mercado mayorista de electricidad, la tecnología más cara (que suele ser el gas) fija los precios del resto de tecnologías. Si la producción nuclear, hidráulica y renovables ofertan más barato al final quedan retribuidas al mismo precio que las centrales térmicas. A la diferencia entre el precio de producción y los ingresos extras se la conoce como "beneficios caídos del cielo" (o windfall profit).

Por lo que parece y según fuentes del sector, los ejecutivos de las eléctricas le han transmitido al Gobierno que las compañías eléctricas no se benefician de los precios tan desorbitados de la energía. La principal razón es que la mayoría de la generación está comprometida a un precio fijo en contratos bilaterales.

Las eléctricas le han insistido a Pedro Sánchez que los grandes perdedores son los consumidores, las familias y las eléctricas, y que los ganadores son las petroleras y las gasistas, que son las únicas que tienen beneficios extraordinarios, si no pone un tope al gas.

Limitar el precio del gas

Según fuentes consultadas por este diario, el Gobierno no presentó ningún plan concreto sobre las medidas que llevará al Consejo Europeo este jueves y viernes 24 y 25 de marzo, pero sí tendió la mano a todos para buscar soluciones.

Algunos de los directivos presentes en la reunión estuvieron de acuerdo en topar el precio del gas para la generación de electricidad en los ciclos combinados, algo que podría beneficiar a hogares y empresas con un consumo intensivo de energía, ya que de la situación actual solo se estarían beneficiando petroleras y gasistas.

"No hemos hablado de impuestos a las grandes compañías, sino de cómo conseguir una energía más barata y cómo pueden contribuir en mucha mayor medida al confort de los consumidores", ha revelado la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión de los responsables del sector.

Sector petróleo MITECO

El petróleo, al margen de la electricidad

Precisamente el petróleo no es una tecnología que participe en el pool eléctrico diario, así que no se podría considerar que los beneficios de las compañías de este sector provengan de los windfall profit.

De hecho, el Gobierno ha tenido una reunión con los CEO de empresas petroleras, de refino y productoras de carburantes, en concreto Maarten Wetselaar, consejero delegado de Cepsa; Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol; Andrés Guevara de la Vega, presidente de BP España; José Antonio Carrillo, presidente de la AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), y José Mª Gordo, presidente de UPI (Unión De Petroleros Independientes).

Según fuentes del sector, la reunión ha sido una puesta en común de la situación de crisis energética que se extiende desde hace meses y posibles soluciones. Fuentes ministeriales, añaden que también se ha informado a los ejecutivos de la evolución de las negociaciones que se mantienen en el plano europeo para encontrar soluciones a la actual crisis de precios energéticos.

También se ha abordado la evolución de los productos petrolíferos y su impacto sobre los consumidores, el sector del transporte y la economía española en general.

Bruselas apoya 'topar' el gas

Y mientras España se recorre los países europeos buscando aliados y tendiendo un puente a las compañías energéticas españolas, la Comisión Europea ya ha anunciado que presentará este miércoles su menú de opciones para hacer frente a la actual crisis energética.

Una caja de herramientas que incluirá la posibilidad de imponer topes a los precios del gas y de la electricidad, así como medidas para mitigar el aumento del precio de la luz para los consumidores, tal y como demandan España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Polonia o Bélgica.

Alemania, Holanda y los nórdicos rechazan tanto imponer límites a los precios como desacoplar el precio de la electricidad del gas.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan